Nachwuchs sorgt für Baumwuchs Dank der Tharandter Gymnasiasten konnten jetzt Magnolien gepflanzt werden und bald noch mehr.

Hinein! Die Schüler des Evangelischen Gymnasiums Tharandt pflanzten am Mittwochnachmittag am örtlichen Busbahnhof mithilfe der Rathausspitze drei Magnolienbäume. Sie werden noch in Zukunft ihre Blüte zeigen. © Karl-Ludwig Oberthür

Das haben sie für ihre Stadt getan. Die Schüler des Evangelischen Gymnasiums in Tharandt pflanzten an diesem Mittwoch drei Magnolienbäume auf dem Gelände des Tharandter Busbahnhofes. Unterstützt wurden die Fünftklässler dabei auch von der örtlichen Rathausspitze, Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos). Damit können sich künftig nicht nur die Tharandter, sondern auch die Besucher der Forststadt an der unverwechselbaren Blütenpracht der Magnolien erfreuen, teilt die Tharandter Stadtverwaltung mit.

Dass die drei sogenannten Kobushi-Magnolien überhaupt gepflanzt werden konnten, ist den Schülern zu verdanken. Sie haben die Bäume quasi selbst erlaufen. Zum ersten Sponsorenlauf, den die Kinder im Juni vorigen Jahres auf Initiative des Fördervereins des Tharandter Gymnasiums durchführten, kamen mit Unterstützung mehrerer Sponsoren einige Tausend Euro zusammen. Dabei wetteiferten die Schüler, wer die etwa 330 Meter lange Runde um den Tharandter Schlossteich am schnellsten in der vorgegebenen Zeit von 30 Minuten zurücklegt. Unterstützt wurden die Schüler dabei auch von mitlaufenden Lehrern und Eltern, die entlang der Laufstrecke Wasser zur Erfrischung reichten.

Das Geld, das die Gymnasiasten dabei erlaufen haben, wird nun für zahlreiche Naturprojekte in Tharandt, darunter auch diese Baumpflanzung, zur Verfügung gestellt, erklärt Alexander Jäkel, Stadtsprecher von Tharandt. Schon die Rathauslinde, die vorigen November von den Siebentklässlern des Evangelischen Gymnasiums Tharandt gepflanzt wurde, geht auf das Engagement der Tharandter Schüler zurück. Darüber hinaus sollen auch noch weitere Baumpflanzungen folgen, sagt Jäkel.

Auch dieses Jahr wollen die Tharandter Gymnasiasten wieder für ihre Stadt an den Start gehen und zum zweiten Sponsorenlauf antreten. Der Termin ist für den 20. Juni festgesetzt. „Die Vorbereitungen dafür laufen bereits“, weiß Alexander Jäkel. Mit dabei sind erneut Schüler jeden Alters, von der fünften bis zur zehnten Klasse. Sie wollen auch in diesem Jahr wieder unter der Regie des Fördervereins des Tharandter Gymnasiums ihr sportlich Bestes geben und hoffen sicher auch auf die Unterstützung von Sponsoren. Denn letztlich machen nur diese es möglich, dass weitere Naturprojekte in der Forststadt realisiert werden können.

