Nachwuchs sammelt für Brandopfer Eigentlich sind die Mitglieder der Jugendwehr auf jede Zeitung erpicht, um Geld für ihre Arbeit einzuspielen. Diesmal jedoch galt ihr Einsatz anderen.

Die Jugendfeuerwehrleute Jonas Reichelt, Tom Schütze, Emilia Wolff, Florian Ruser und Fabio Torge (von links) zeigen stolz das gesammelte Altpapier. Sage und schreibe 30 Kubikmeter haben sie und viele fleißige Helfer an nur einem Wochenende zusammengetragen. Das Geld spenden die Nachwuchsbrandschützer der Familie Zschaage, die bei einem Wohnungsbrand vor ein paar Tagen ihr Zuhause verloren hat. Weitere Spendenaktionen laufen. © Lars Hallbauer

Auf die Feuerwehr ist Verlass. Das hat Familie Zschaage am 23. August festgestellt, als ihre Wohnung an der Goethestraße in Flammen stand. Genauso verlässlich ist jedoch die Waldheimer Jugendfeuerwehr. Sie hat am Wochenende mit der Unterstützung ihrer Ausbilder und vieler Waldheimer Familien Altpapier gesammelt – allerdings nicht für die eigene Kasse, wie bei den zurückliegenden Sammlungen. Ihr Einsatz galt diesmal ausschließlich der vierköpfigen Familie, die auch selbst zur großen Feuerwehrfamilie gehört. Matthias Zschaage ist ehrenamtlicher Helfer in der Richzenhainer Feuerwehrabteilung. An diesem 23. August jedoch kümmerte er sich um seine Familie, die sozusagen hilflos mit ansehen musste, wie ihr Heim in Flammen aufging. Rund 50 Feuerwehrleute aus umliegenden Orten bekämpften den Brand und kamen dabei ganz schön ins Schwitzen, weil die Wasserversorgung alles andere als reibungslos funktionierte.

Nun lebten auch die Jugendfeuerwehrleute Kameradschaft. Mit viel Freude und Tatendrang sammelten die Mädchen und Jungen alte Zeitungen und Zeitschriften. Dafür hieß es: Bei Anruf Altpapier. Die Waldheimer konnten sich bei der Feuerwehr melden und wurden dann von einem Einsatztrupp der Jugendgruppe besucht. Vor vielen Haustüren lagen am Sonnabend auch säuberlich gebündelte Zeitungsstapel oder standen Kartons mit dem Altpapier.

Die Resonanz auf den Aufruf war groß. 180 Lieferungen sind bei der Feuerwehr angekommen. 130 Familien haben den „Abholservice“ der Feuerwehr in Anspruch genommen, die damit von 8 bis 16 Uhr beschäftigt war. Die weiteste Lieferung kam aus Chemnitz. Aber auch Unterstützer aus Oschatz, Kriebethal und Ehrenberg standen mit auf der Spendenliste.

Im Laufe des Tages kam die stolze Menge von mehr als 30 Kubikmetern Altpapier zusammen. Heiko Hunder, der stellvertretende Jugendwehrart, zeigt sich damit sehr zufrieden: „Der Containerinhalt wird verkauft und der Erlös nun schnellstens der Familie Zschaage übergeben“, sagt er. Die Unterstützung sei riesengroß gewesen. „Wir haben vom einzelnen Zeitungsbündel bis zum gut gefüllten Keller voll Papier alles dabei gehabt. Dafür wollen wir allen ganz herzlich danken“, so Hunder. Dabei gibt er zu: „Wir sind selbst überwältigt von der sehr großen Anteilnahme der Waldheimer und allen Spender aus nah und fern.“

Begeistert hat die Initiatoren auch die große Helferschar. Insgesamt 38 Kinder und Erwachsene haben tatkräftig mit angepackt, neben den Feuerwehrkameraden waren auch etliche Eltern der Jugendfeuerwehrmitglieder mit vor Ort.

Im Laufe der Woche soll der Papiercontainer gewogen werden, etwa 30 Kubikmeter Papier sind bislang gesammelt worden. Das entspricht voraussichtlich 600 Euro Unterstützung für die betroffene Familie. Hinzu kommt die Aufwandsentschädigung, die die aktiven Feuerwehrleute nach ihrem Einsatz am Brandtag spenden wollen. Darüber hinaus laufen verschiedene Aktionen in Waldheim, um den Zschaages zu helfen. Ein Kuchenbasar der Mittelschüler zugunsten der Brandopfer ist nur eines von vielen Beispielen.

Weitere Spendenaktionen laufen

Doch die Hilfsbereitschaft hört an der Stadtgrenze nicht auf. Die Harthaer Feuerwehrleute wollen ebenfalls ihren Beitrag leisten. „Wir planen zu unserem Florianstag am 17. September eine Spendenbox aufzustellen und auf diesem Weg Geld zu sammeln“, sagt der Harthaer Wehrleiter René Greif. Für die Leisniger steht genauso außer Frage, das sie helfen wollen. Gemeindewehrleiter Bernd Starke hat seine Ortswehrleiter gebeten, in den jeweiligen Abteilungen Spenden für die Waldheimer Brandopfer zu werben.

