Nachwuchs im Schmetterlingshaus Die Weißbüscheläffchen haben zum vorerst letzten Mal Junge. Der Platz in der Voliere reicht nicht mehr aus.

Suchbild: Wo ist das jüngste Weißbüscheläffchen? Es ist bei zehn Tieren in der Voliere gar nicht so einfach zu finden. Doch Tierpfleger Steffen Köhler braucht nicht lange, um es zu entdecken. Die Mutter (ganz rechts) hat es auf dem Rücken. Das weiße Büschel hinten rechts ist sein Schwanz. © Matthias Weber

Sie sind kaum zu erkennen. Ganz eng schmiegen sich die jüngsten Weißbüscheläffchen im Schmetterlingshaus Jonsdorf an die Rücken ihrer Träger und verschmelzen regelrecht mit ihnen. Der Nachwuchs lässt sich von Eltern und älteren Geschwistern rund um die Uhr durchs Gehege tragen. Was für sie gut und richtig ist, kann für die Besucher schnell zu einem Suchmarathon geraten. Aber Tierpfleger Steffen Köhler lässt sich nicht täuschen. Mit geübtem Blick findet er seine neuesten Schützlinge und kann so ihren äußerlichen Zustand überprüfen. Der ist gut. Die ungefähr zwei Wochen alten Tiere sind gesund und voll in ihre Familie integriert. Bei ihrer Pflege müssen alle mit ran. Mutter und Vater teilen sie sich und nehmen auch die großen Geschwister in die Pflicht. Wie in anderen Familien auch haben die jedoch nicht immer Lust, auf die Kleinen aufzupassen. Dann greift der Vater durch und es setzt auch schon mal Ohrfeigen, erzählt Geschäftsführer Frithjof Helle. Da kenne ein Weißbüschelmännchen keinen Spaß, denn das Tragen ist wichtig. Zum einem vermittelt der Körperkontakt Nähe zum Familienverbund. Vor allem wird aber der Bauch der Kleinen durch die ständige Bewegung massiert und dadurch die Verdauung reguliert. Das ist notwendig, damit die Affen gut fressen und gesund bleiben.

Besucher können den Äffchen in den nächsten Wochen beim Umgang mit ihrem Nachwuchs zusehen. Allerdings wird das für mindestens zwei Jahre zum letzten Mal möglich sein. Weißbüscheläffchen sind zwar sehr fruchtbar, bei optimalen Haltungsbedingungen bekommen sie ungefähr zweimal im Jahr Junge. Meist sind das Zwillinge, in menschlicher Obhut unter guten Haltungsbedingungen manchmal auch Drillinge. Für die Mitarbeiter ist das auf die Dauer aber ein Problem. Immer neue Jungtiere können nicht im Haus bleiben. Insgesamt betreuen sie derzeit zehn Weißbüschelaffen. Werden es mehr, reicht das Platzangebot in der Voliere nicht mehr aus. Das Gehege ist zu klein.

Für die Jungtiere müssen also neue Besitzer gefunden werden. Bisher haben die Jonsdorfer gut mit Züchtern und Großhändlern zusammengearbeitet, doch auch deren Bedarf ist irgendwann gedeckt. Privatpersonen dürfen zwar diese Tiere erwerben und auch halten. Aber dafür brauchen sie einen sogenannten Sachkundenachweis und müssen vor dem Kauf ein vom Veterinäramt genehmigtes Gehege nachweisen können, erklärt Frithjof Helle. Dadurch werde es schwierig, Käufer zu finden. Also habe man sich für Geburtenreglung entschieden. Dafür wurde dem dominanten Muttertier im Dresdner Zoo ein Implantat eingesetzt, dass ähnlich wie eine Pille wirkt und für circa zwei Jahre jede weitere Schwangerschaft verhindert.

Damit wird es vorläufig auch keine Handaufzucht mehr geben. Bei einer Drillingsgeburt hat das kleinste Geschwister meist keine Chance, sich beim Gedrängel um die Milch durchzusetzen. Wenn es dann nicht von einem Menschen aufgezogen wird, müsste es sterben.

Diese Situation gab es im Schmetterlingshaus schon mehrfach und die Pfleger haben diese Jungtiere selbstverständlich aufgepäppelt. So auch das Affenmädchen Pippi im Jahr 2011. Damals kümmerte sich „Pflegepapa“ Haiko Lindner liebevoll um sie. Die Sächsische Zeitung begleitete die beiden durch diese anstrengende Zeit und die Leser nahmen großen Anteil daran. Pippi kam schließlich nach Braunschweig in eine Primatenauffangstation und gründete dort eine eigene Familie. Wer bei einem Besuch in Jonsdorf Lust bekommt, selber welche zu halten, kann sich an das Schmetterlingshaus wenden.

Wenn alle Voraussetzungen wie ein behördlich genehmigter Käfig und der Sachkundenachweis vorliegen, kann man dort die Jungtiere erwerben. Man sollte jedoch bedenken, dass Weißbüscheläffchen keine Zimmergenossen im üblichen Sinne sind. „Sie verbreiten schon einen sehr strengen Geruch“, verrät Frithjof Helle. Das in einem bewohnten Zimmer zu ertragen, sei fast unmöglich. Man braucht also mindestens einen extra Raum.

