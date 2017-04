Nachwuchs für den Wald Der Bergsteigerbund hat im Bielatal 2 000 Weißtannen gepflanzt. Im Herbst kommen sie nochmals, damit die Jungbäume nicht vertilgt werden.

Revierförster Christian Schmidt wies die Freiwilligen vom Bergsteigerbund ein, bevor sie 2 000 Weißtannen im Bielatal pflanzten. © privat

Es klingt mächtig viel und ist doch nur ein winziger Baustein in einem gigantischen Projekt: 60 Mitglieder des Sächsischen Bergsteigerbundes (SBB) haben im Bielatal 2 000 junge Weißtannen gepflanzt. Die Bäumchen wurden in bestehende Fichtenbestände eingesetzt und werden die Vielfalt des Waldes verbessern. Das ist dringend nötig, denn der Klimawandel birgt Gefahren: „Die reinen Fichtenwälder halten dem nicht stand“, erklärt Revierförster Christian Schmidt.

Die Pflanzaktion ist Teil der sächsischen Waldwochen, die derzeit stattfinden. Aber die Tradition zwischen dem Forstbezirk Neustadt und SBB besteht schon seit einigen Jahren. Bevor die Bergsteiger loslegten, zeigte ihnen Schmidt, was es zu beachten gilt. Ganz wichtig: Die Wurzeln der jungen Tannen müssen tief genug in den Boden, damit sie auch an die Mineralstoffe und das Wasser herankommen. Die oberen Zentimeter sind nur eine Humusauflage, die im Sommer austrocknet, so der Revierleiter.

In einigen Jahrzehnten werden die Tannen die Fichten überragen. Sie kommen besser mit den veränderten Klimabedingungen klar und sind sturmresistenter. Deshalb werden alle reinen Fichtenwälder Sachsens Schritt für Schritt in Mischwälder umgewandelt. Neben Weißtannen gelangen zusätzlich auch Buchen und Eichen zwischen die Fichten. Allerdings müssen die nicht in so hoher Zahl gepflanzt werden, weil sich diese Laubbäume schneller vermehren: „Dafür haben wir solche heimlichen Helfer wie den Eichelhäher oder das Eichhörnchen“, sagt Schmidt. Der Revierleiter schätzt, dass bei der Umwandlung der Wälder gerade mal ein Viertel geschafft ist. Allein in seinem Revier werden jährlich rund 25 000 Weißtannen gepflanzt. Hinzu kommen 10 000 Buchen und 6 000 Eichen. Die Jungbäume müssen nach dem Einpflanzen auch gepflegt werden. Deshalb rückt der SBB schon im Herbst wieder an, um die Tannen vor hungrigen Tieren zu schützen. „Den Rehen schmecken sie nämlich gut.“ Deshalb wird an den Tannen ein Verbissschutz in Form eines Bitterstoffs angebracht. Der ist freilich nicht giftig, verdirbt den Rehen aber den Appetit.

Und wenn einmal alle Fichten- in Mischwälder umgewandelt sind? Dann haben Sachsens Förster immer noch zu tun. „Wer weiß, was wir dann für Probleme haben werden“, sagt Schmidt und lacht. „Fertig wird man nie.“

