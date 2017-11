Nachwuchs für alte Allee BUND-Mitglieder haben vier Birnbäume an einer Moritzburger Obstbaumallee gepflanzt. Die drohte zu verschwinden.

Erschwerte Bedingungen: Brigitte Heyduck (rechts) und Sylvia Preißler graben und pflanzen am Sonnabend bei Starkregen. Die Mitglieder der BUND-Regionalgruppe Radebeul bringen mit einigen Helfern vier Birnbäume an der Fahrradstraße zwischen Moritzburg und Dippelsdorfer Teich in den Boden. Eine solche Pflanzaktion organisieren die Naturschützer jedes Jahr – immer an anderen Stellen in und um Radebeul. © Ulrike Keller

Moritzburg. Es gießt in Strömen am Sonnabendvormittag. Ohne Unterlass. „In den vergangenen zehn Jahren haben wir noch nie im Regen gepflanzt“, stellt Brigitte Heyduck fest. Dieser Regen nun scheint die lange Zeitspanne doppelt und dreifach auszugleichen. „Aber die Bäume müssen in die Erde“, sagt die Naturschützerin gut gelaunt. „Wir pflanzen bei jedem Wetter.“

Wir, das ist die Radebeuler Regionalgruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland, kurz BUND. Brigitte Heyduck leitet sie. Vor Ort unterstützt werden die gegenwärtig drei aktiven Mitglieder von einigen Helfern. Zu ihnen gehören Schüler des Dresdner Kreuzgymnasiums und auch Hartmut Stange aus Coswig. „Etwas Besseres als der Regen kann den Bäumen gar nicht passieren“, kommentiert er das tropfende Geschehen und erntet Zustimmung.

Die Mission: Vier junge Birnbäume an der Fahrradstraße zwischen Moritzburg und Dippelsdorfer Teich einzusetzen. Und damit aus 400 Euro Spendengeldern ein Stück der einstigen Obstbaumallee zu erneuern. Von dieser zeugt in diesem Bereich lediglich noch ein großer alter Birnbaum.

„Obstbäume haben eine bestimmte Lebensdauer und sterben irgendwann ab“, erklärt Brigitte Heyduck. Werden sie dann nicht nachgepflanzt, verschwinden die Alleen allmählich. An vielen Stellen des Elblands ist das bereits offensichtlich.

Umso glücklicher ist Moritzburgs Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) über diese Aktion. „Die Obstbaumalleen sind historisch gewachsen“, sagt er. „Sie bieten Schutz gegen Wind, dienen der Befestigung des Seitenstreifens, geben Schatten, sind Lebensraum für Insekten.“ Allerdings sei das Bewusstsein dafür eingeschlafen, weil sich niemand mehr für das Obst interessiert habe.

Und ein weiteres Problem sieht er, das den Erhalt der Obstbaumalleen schwierig gestaltet: Wenn Flächen – etwa für einen Parkplatz – versiegelt werden und dafür an anderer Stelle Ausgleichsmaßnahmen im Sinne der Natur zu schaffen sind, dann ordnet ein Punktesystem der Behörden das Anlegen einer Streuobstwiese als deutlich bedeutsamer ein als die Pflanzung einer Obstbaumallee. „Da wünsche ich mir ein Umdenken beim Gesetzgeber“, so Jörg Hänisch. Denn an vielen Nebenstraßen sähe er gern Obstbäume. Die Gemeinde habe dafür kein Budget eingeplant.

An der Fahrradstraße gesellt sich eine weitere Herausforderung zum Dauerstarkregen. Hartmut Stange ist beim Graben auf Fels gestoßen. Ein Stück weiter drüben der nächste Versuch. Hier wartet Schotter. Der Naturfreund, der als Referent bei der Bahn arbeitet, greift zum Pickel. Erfolgreich.

Mit zur Hand gehen ihm ein Tischler und eine Verwaltungsfachwirtin aus Coswig. Das Trio eint die Begeisterung für ihr Tun: Die Lady sagt lachend aus ihrer nassen Kapuze heraus: „Ich werde mich dann immer freuen, wenn ich mit dem Fahrrad vorbeifahre: Den habe ich gepflanzt!“ Hartmut Stange betont den Exotenstatus dieser Aktion: „Wer pflanzt heute noch Obstbäume!? Noch dazu Hochstämmige?!“ Das sei so etwas Seltenes geworden. Brigitte Heyduck erläutert: „Der Hochstamm spiegelt die traditionelle Art der Anpflanzung wider.“ Außerdem biete er mehr Fläche für Insekten zum Überwintern. Und diese dienten wiederum Vögeln als Nahrung.

Brigitte Heyduck und Sylvia Preißler von der Radebeuler BUND-Gruppe sind mit dem Spaten gut in die Erde gekommen. Ihr Birnbaum steht. Nun schlagen sie mit einer Stahlramme Holzpflöcke links und rechts des Bäumchens einen halben Meter in den Boden. Die Ramme allein wiegt gut 20 Kilo. Als Nächstes wird der Baum zwischen den beiden Pflöcken mit Kokosseil festgebunden. Damit er Halt hat bei Sturm in den nächsten drei Jahren. So lange dauert es in etwa, bis er fest im Erdreich verwurzelt ist.

In diesem Jahr weitet die BUND-Gruppe erstmals ihren Pflanzaktionsradius aus und engagiert sich auch außerhalb Radebeuls. „Wir haben unter unseren 67 zahlenden Mitgliedern viele aus Weinböhla, Moritzburg und Radeburg“, begründet die Vorsitzende. Von Jahr zu Jahr werde neu entschieden, wo mit dem Budget von 300 bis 400 Euro Pflanzungen wichtig seien.

Brigitte Heyduck hantiert mit einer hellen Plastikhülle. Ein aufgeschnittenes Rohr mit Löchern? Fehlanzeige. „Dieser Verbissschutz für den Stamm hilft gegen hungrige Rehe und Kaninchen im Winter“, löst die Fachfrau auf.

Und inwiefern wäre für sie denkbar, sich mit ihrer Regionalgruppe verstärkt der Erneuerung von Alleen zu widmen? „Es würde sich schon anbieten, hier, an der Fahrradstraße und an anderen Stellen in der Gemeinde mit Straßenbäumen weiterzumachen“, sagt Brigitte Heyduck. Bürgermeister Jörg Hänisch stünde zum Beispiel einem Baumpatenprojekt offen gegenüber. Allerdings bräuchte es jemanden, der sich den Hut aufsetzt, merkt er an. Brigitte Heyduck und ihre Mitstreiter wollen darüber beraten. In Ruhe und im Trockenen.

zur Startseite