Nachwuchs-Feuerwehren räumen auf Beim Umwelttag in der Heide kam wieder säckeweise Müll zusammen. Aber nicht nur das.

Auch die Großerkmannsdorfer Wiesen und der Straßengraben wären längst zugemüllt, wenn es den Tag der Umwelt der Jugendfeuerwehren der Stadt Radeberg nicht gäbe. © Bernd Goldammer

„Wenn die Kinder und Jugendlichen hier nicht regelmäßig anpacken würden, wäre der Heiderand längst total zugemüllt“, sagt die Ullersdorfer Revierförsterin Uta Krause kopfschüttelnd. Und freut sich, dass am Sonntagfrüh wieder die Jugendfeuerwehren aus Radeberg und Großerkmannsdorf sozusagen ausgerückt waren. Der traditionelle Umwelttag der Jugendfeuerwehren stand an, der nun schon seit 21 Jahren gemeinsam mit der Revierförsterin organisiert wird. „Um den Erwachsenen den Müll hinterher zu räumen“, sagt die Försterin den Nachwuchsfeuerleuten beim Treff am Heiderand in Großerkmannsdorf.

Schon nach einer Stunde waren die ersten Müllsäcke voll. Im Straßengraben entlang der Dresdner Heide zwischen Großerkmannsdorf und Ullersdorf räumten die insgesamt 32 Aktiven der Jugendfeuerwehren zahllose Kaffeebecher und Pizzaschachteln, später kamen aus der Heide auch noch Gartenabfälle, Partyreste, ausrangierte Klappstühle und abgefahrene Autoreifen hinzu. Und der Ullersdorfer Revierförsterin war deutlich anzusehen, dass sie diese Funde wirklich nerven. „Ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich sehe, wie unsere Naherholungsgebiete achtlos vermüllt werden“, macht sie aus ihrem Ärger kein Geheimnis. Am Ende werden es unglaubliche 25 Müllsäcke sein, die abgeholt werden müssen.

Aber nicht nur Müll war Thema des Umwelttags. Im Wald stand auch der teilweise Abbau eines Wildschutzzaunes auf dem Plan. Und die Kinder erfuhren bei dieser Gelegenheit auch gleich, wofür der Zaun einst mal gebraucht wurde. „Als die Weißfichten hier noch klein waren, wären sie im Winter von hungrigen Rehen abgefressen worden – der Zaun hat sie geschützt“, erklärt Uta Krause. Leicht war die Arbeit nicht. Der Zaun war über die Jahre eingewachsen. Demnächst werde der Bestand ausgelichtet, damit kräftige Weißfichten heranwachsen können, sagt die Försterin. Und dieses Thema macht ihr sichtlich mehr Spaß …

