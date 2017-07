Triathlon Nachwuchs erfolgreich Felix Günther vom SC Riesa gewinnt überraschend bei den A-Junioren. Vereinskollege Malte Kreibich wird Zweiter.

Als Sechster verließ Felix Günther das Wasser und arbeitete sich danach auf dem Rad an die Spitze des Feldes. © privat

Nicht nur bei den Langdistanz-Triathleten ist der Wettkampf im fränkischen Roth eine der beliebtesten Veranstaltungen, auch die Nachwuchswettbewerbe finden inzwischen mit internationaler Besetzung statt.

Mit Felix Günther und Malte Kreibich traten zwei Nachwuchsathleten vom Sportclub Riesa e.V. bei der der Rother Challenge vorgelagerten Veranstaltung, dem Junior Challenge Roth an - und dies mit großem Erfolg.

Zunächst musste am Freitagabend Felix zum Sprint in der Klasse Jugend A ins Wasser, das er als Sechster in einer für ihn tollen Zeit wieder verließ. Auf dem Rad verbesserte er sich stetig und setzte sich schließlich beim zweiten Wechsel an die Spitze. Diese baute er weiter aus und überquerte die Ziellinie mit deutlichem Vorsprung vor dem Polen Dorian Horsten und Jan Werner vom TSV Amicitia Viernheim, die zeitgleich ins Ziel kamen. Ein genauso überraschender wie überzeugender Sieg für Felix, der meinte: „Ich habe mich einfach nur wohl auf der Strecke gefühlt!“

Am Samstagmorgen musste dann sein Trainingskamerad Malte auf die Strecke, der im letzten Jahr den Wettbewerb in der Klasse Schüler A gewonnen hatte. Auch dieses Jahr zeigte Malte – nun in der Klasse Jugend B – eine überzeugende Leistung und konnte nur vom ein Jahr älteren Hannes Butters vom HSV Weimer bezwungen werden, der einen Start-Ziel-Sieg hinlegte. Dritter in diesem Wettkampf wurde der Niederländer Tom Carré. (jg)

