Nachwuchs, der rockt und jazzt In Kamenz präsentieren sich am Dienstag Schüler der Musikschule. Beim allerersten „Open Stage“ bei Handracks.

Bisher präsentierten sich die Rock-, Pop- und Jazzschüler nur beim Tag der offenen Musikschultür. Jetzt erhalten sie am 24. Oktober bei Handracks erstmals eine eigene Bühne. © PR

Kürzlich in Görlitz: Plötzlich entdeckte der Tourist am Ratscafé am Untermarkt einen Anschlag: „Dienstagabend Jamsession“. Aha, die Musikschule der Neißestadt lädt ein? Interessant! Der Abend wurde toll. Die jungen Musiker präsentierten sich, geführt von ihren Lehrern, sehr stilsicher, und je länger der Abend dauerte, auch umso mutiger. Und Mut gehört dazu, wenn man sich ans Rockmikrofon stellen oder einen Improvisationspart auf der Gitarre spielen will. Das ist auch eine Frage der Routine, ganz klar. In Görlitz lädt die Musikschule gleich viermal im Jahr zu den Jamsessions ein – quasi zu allen Jahreszeiten und im Sommer sogar Open Air. Jetzt im Herbst war das Ratscafé rappelvoll und die Stimmung großartig. Das müsste es auch in Kamenz geben – das wär’s!

Und siehe, der heimliche Stoßseufzer des musikbegeisterten Chronisten des lokalen Geschehens wurde schneller erhört, als er im Traum zu hoffen wagte. Am Dienstag steigt zum ersten Mal die Veranstaltung „Open Stage“ – ab 19 Uhr in der Gaststätte Handracks in Kamenz. Schlagzeuglehrer Jens Thieme gehört zu den Organisatoren. „Der Abend ist für alle gedacht, die gern einmal einen Einblick in die Arbeit der Jazz-Rock-Pop-Abteilung der Musikschule bekommen möchten.“ Er selbst lädt schon seit vielen Jahren mit seinen Trommlern regelmäßig ins Stadttheater ein. „Seit ein paar Konzerten haben wir uns schon ein paar Gäste von den Jazz-Rock-Pop- Schülern mit auf die Bühne eingeladen – und es hat allen riesigen Spaß gemacht. Was hinderte uns also daran, den Jungs und Mädels mal eine eigene Plattform zu organisieren?“

Das Wagnis: Mit nur einer Probe auf die Bühne.

Bereits im Winter haben sich einige Kollegen zusammengesetzt und überlegt, wie sie die Sache organisieren sollten. „Da die Honorarlehrer ja nur einzelne Tage da sind und an verschiedenen Musikschulen unterrichten, war das dann gar nicht so leicht.“ Die Lehrer haben von ihren Schülern Vorschläge eingebracht, dann ging es darum, wer in welchem Rahmen Schüler hat, die diese Beiträge begleiten könnten. Dann, so Jens Thieme, wurden die Tonarten festgelegt, zum Teil Stimmen ergänzend geschrieben und einzeln geprobt. „Am Freitag vor den Herbstferien hatten wir dann unsere erste und einzige gemeinsame (Monster-)Probe. Da ging es dann um Zusammenspiel und letzte Absprachen.“

Jetzt also wird es am 24. Oktober ernst. Zunächst gibt es einen Soundcheck, der sehr wichtig ist. „Wir sind uns bewusst, dass das schon ganz schön gewagt ist, denn selbst Berufsmusiker stellen sich nicht unbedingt mit nur einer Probe auf die Bühne, aber die Mädels und Jungs sind echt gut vorbereitet und motiviert.“ Natürlich habe es allen Beteiligten auch einige Nerven im Vorfeld gekostet, und einige Fehler in der Vorbereitung werden wohl nicht zu vermeiden gewesen sein, aber jetzt stehe das Programm.

Das Ziel: Realistische Konzertatmosphäre

Mitgearbeitet haben an dem Projekt vier Honorarlehrer (Katrin Decker, Franziska Frolik, Maximilian Bollow und Matthias Thiemig) sowie mit Julia Mallischke, Barbara Mark, Toralf Klein und Jens Thieme vier angestellte Lehrer. „Wir bedanken uns bei Handracks Gaststätte, die uns die Möglichkeit gab, den vorhandenen Saal zu nutzen.“ Schließlich komme es auch darauf an, den Schülern eine realistische Konzertatmosphäre zu bieten.

„Ich selbst hatte es beinahe verpasst, mit Handracks im Vorfeld genaue Absprachen zu treffen. Wir hoffen, dass alle Gäste etwas Durst und Hunger mitbringen – denn darüber freut sich dann die Wirtin.“ Alle Beteiligten werden sich nun überraschen lassen, wie die allererste Open Stage angenommen wird, damit dann die folgenden etwas nervenschonender geplant werden können, so Jens Thieme. „Wir sind uns aber sicher: Es wird eine coole Sache.“

