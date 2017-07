Nachwuchs bei den Steinkäuzen Der Bischofswerdaer Tierpark freut sich über Neuzugänge. Die gehen bald auf Reisen.

Einer der kleinen Steinkäuze. © Tierpark

Vier kleine Steinkäuze gehören zu den jüngsten Bewohnern des Bischofswerdaer Tierparks. Sie werden erst gegen Abend aktiv. Tagsüber halten sie sich gern in der geschützten Bruthöhle auf und bleiben so für die Augen der Besucher verborgen. Im Tier- und Kulturpark freut man sich über den gefiederten Nachwuchs. Seit 2003 beteiligt sich der Tierpark an einem Programm zur Wiederaussiedlung der Tiere im nördlichen Harz. Von Bischofswerda aus werden die Jungvögel später nach Thale gebracht und dann im Tierpark Hexentanzplatz in der Auswilderungsstation auf das Leben in Freiheit vorbereitet.

Bis 27 Zentimeter groß können Steinkäuze werden, mit einer doppelt so großen Flügelspannweite. Bei gerade 160 bis 250 Gramm sind sie Leichtgewichte, die 15 Jahre alt werden können. Der einst in weiten Teilen Europas, in Nordafrika, West- und Mittelasien beheimatete Vogel gehört zu den bedrohten Tierarten. In Deutschland steht er auf der „Roten Liste“. In Sachsen gilt der Steinkauz als ausgestorben. (SZ)

