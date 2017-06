Nachwuchs auf Erfolgskurs Seit diesem Jahr ist der VfL Meißen Talentestützpunkt in Sachsen. Ein Status mit neuen Chancen und Pflichten.

Eins der Aushängeschilder des Nachwuchses beim VfL Meißen: Die Mädchen der C-Jugend gewann Gold bei den Kinder-und-Jugendspielen und belegte in der Sachsenliga den 8. Platz. © VfL Meißen

Der Handball in der Domstadt ist intakt. Insbesondere der Nachwuchs des VfL Meißen befindet sich nicht erst seit dieser Saison auf Erfolgskurs. Ein Lohn der Mühen und Ergebnisse: Dem VfL wurde im Frühjahr vom Handballverband Sachsen der Status des Talentestützpunktes zuerkannt. Damit verbunden sind nach Angaben des Vereins bestimmte Verpflichtungen im Bereich der Talenteförderung. So trainieren und spielen in den Sachsenliga-Mannschaften auch Kinder aus anderen Vereinen der Region mit einer Förderlizenz und einem Doppelspielrecht. Aktuell sind sieben Kinder aus dem Talentestützpunkt Meißen auch in die Bezirks- und Landesauswahl der jeweiligen Altersklassen berufen.

Die Resultate der gerade abgelaufenen Spielzeit können sich sehen lassen. Zuletzt trumpfte der VfL-Nachwuchs noch einmal bei den Kreis-Kinder-und-Jugendspielen des Landkreises auf. Sieben Medaillen, davon vier goldene, gingen auf das Konto des VfL.

Mit neun Nachwuchs-Mannschaften nahm der VfL Meißen insgesamt in der Saison 20016/2017 am Spielbetrieb von Kreisebene bis zur Sachsenliga teil. Dabei konnten einige Medaillen und hervorragende Platzierungen errungen werden. Mit den Teams der weiblichen D- und C-Jugend sowie der männlichen C-Jugend spielten gleich drei Mannschaften des Vereins in der Landesliga des Handballverbandes Sachsen. Dort messen sich die Spieler unter anderem mit den sächsischen Handball-Leistungszentren Leipzig, Zwickau, Aue, Markranstädt oder Rödertal. Meißen ist damit seit langem wieder in den höchsten sächsischen Nachwuchsligen vertreten.

In ihrer ersten Sachsenliga-Saison mussten die Meißner Mannschaften dann nicht unerwartet das ein oder andere Lehrgeld bezahlen. Vor allem in der ersten Halbserie galt es für die noch unerfahrenen Mädels und Jungs, sich an das Leistungsniveau, das Tempo und die Härte zu gewöhnen. Die gezeigten Leistungen machen aber Mut, und vor allem die D-Mädchen mit Platz 7 und die C-Mädels mit Platz 8 konnten mit großem kämpferischen Einsatz auch einige Siege einfahren. Bei den Jungs der C-Jugend stellte der VfL sogar den Torschützenkönig der Sachsenliga: Niklas Riedel sicherte sich den titel mit 200 Treffern. Bei allen drei Teams war eine deutliche Leistungssteigerung über die Saison zu erkennen. Auch im nächsten Jahr werden sie sich weiter auf Sachsenebene messen.

Dank des ehrenamtlichen Einsatzes qualifizierter ehemaliger Handballer bietet der Verein seit Kurzem für ausgewählte Talente ein zusätzliches Talentetraining an. Die Stadt Meißen unterstützt auf ihre Weise dieses Ansinnen und räumte zusätzliche Hallenzeiten für die Talentförderung ein.

Damit verbunden ist natürlich die stetige Suche nach Handballnachwuchs – derzeit insbesondere aus den Geburtsjahrgängen 2008/2009 /2010. Sportlich interessierte Kinder, die selbst gern Handball spielen möchten, kommen am besten zum „Schnuppern“ direkt zum Training in die Halle. Vor allem Mädchen und Jungen für die neue F-Jugend (1. und 2. Klasse, aber gern auch bis 4 . Klasse ) werden gesucht und sind zum Training herzlich eingeladen. Informationen zu Trainingszeiten erhalten Interessenten für die Mädchen bei Gundula Bleul unter 0172 7985637 und für die Jungen bei Carolin Eulitz unter 01742091598 bzw. unter Facebook/ VfL Meißen.

