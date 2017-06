Nachwende-Rekord im Dresdner Stadion Fast 29 000 Zuschauer kamen vergangene Saison im Schnitt ins DDV-Stadion. Damit steht Dynamo auch im Ligaschnitt weit oben.

Volles Haus im K-Block: So sieht es fast jedes Heimspiel von Dynamo aus. An 13 von 17 Spieltagen war das Stadion ausverkauft oder fast ausverkauft.http://www.sz-online.de/nachrichten/steil-steiler-ddv-stadion-3694176.html © dpa

Dynamos Anhänger haben in der Saison 2016/17 für einen Nachwende-Rekord gesorgt. Im Schnitt kamen mehr als 28 500 Zuschauer zu den Heimspielen der Sportgemeinschaft. Insgesamt waren 485 000 Fans bei den 17 Heimspielen im DDV-Stadion dabei, teilt der Verein mit.

„Die hohe Auslastung des DDV-Stadions belegt eindrucksvoll den großen Rückhalt durch unsere Fans“, sagt der kaufmännische Geschäftsführer Michael Born. „Wenn man den Zweitliga-Schnitt von 21 700 Zuschauern heranzieht, dann rangiert die Sportgemeinschaft auch in absoluten Zahlen an der Ligaspitze.“ Vor Dynamo stehen lediglich Stuttgart, Hannover, Sankt Pauli und Nürnberg. Der zweite sächsische Verein in der Zweiten Liga, Erzgebirge Aue, kommt auf einen Schnitt von gut 8 500 Zuschauern.

13 Mal war der Heimbereich ausverkauft oder nahezu ausverkauft. Die Marke von 30 000 Zuschauern fiel gegen den FC Erzgebirge, Union Berlin und Bielefeld. Mit den beiden Heimspielen im DFB-Pokal erhöht sich die Zahl im DDV-Stadion sogar auf über 540 000. Der bisherige Rekord stammt noch aus der Oberliga-Spielzeit 1977/78. Damals strömten im Schnitt über 30 000 Fans ins Stadion. (szo/hoe)

zur Startseite