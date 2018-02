Nachwehen für „Glückspilze“ Die Abstimmung zum Gewinn eines neuen Vereinsbusses von der Sparkasse Oberlausitz- Niederschlesien hat für reichlich Zündstoff gesorgt.

Glückspilz Winni gratulierte Uwe Domschke, Jugendleiter des VfB Zittau, zum Gewinn des Glückspilze-Transporters. © Sparkasse

Weißwasser. Dass am Ende der Abstimmung „Glückspilz“ der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien der VfB Zittau vor dem SV Grün-Weiß Weißwasser lag, hat über das Wochenende für einigen Diskussionsstoff in Sozialen Medien und bei Landtagsabgeordneten gesorgt. Immerhin hatten die Weißwasseraner kurz vor Ende der Internetabstimmung mit 300 Stimmen vorn gelegen. Allerdings wurden ihnen über 300 Stimmen wieder aberkannt. So seien nämlich „ab dem 29. Januar praktisch im Minutentakt Voten mit offenbar automatisiert erzeugten E-Mails in Größenordnungen durch Einzelpersonen abgegeben“ worden, so ein Sparkassensprecher. „Im Einklang mit den Teilnahmebedingungen wurden diese Stimmen nicht gewertet.“ Das Unternehmen habe mit beiden Vereinen gesprochen, kann die nicht gezählten E-Mails allerdings aus Datenschutzgründen nicht veröffentlichen. Denn für eine Veröffentlichung haben sich inzwischen auch die Landtagsabgeordneten Thomas Baum (SPD) und Stefan Meyer (CDU) in ihrer Funktion als Präsidiumsmitglieder des Kreissportbundes über einen offenen Brief eingesetzt. Beide finden, „dass ohne klare Transparenz der Auswertung das positive Gesamtanliegen beschädigt wird“.

Zum Vorwurf, den einige Nutzer in Facebook-Foren der Sparkasse gemacht haben, der Sieger hätte bereits im Vorhinein festgestanden, weil die Sparkasse ihren Hauptsitz in Zittau habe, lässt die Sparkasse nicht gelten: „Behauptungen, der Sieger hätte von vornherein festgestanden, entbehren jeglicher Grundlage. Wenn das gewollt gewesen wäre, hätte der Bus übrigens auch direkt vergeben werden können, was bereits zweimal erfolgt ist“, so ein Sprecher. Man verstehe die Verärgerung der vielen Tausend Unterstützer und hätte sich selbst einen anderen Abschluss gewünscht, „egal mit welchem Sieger“.

