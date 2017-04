Nachwehen der Waldpflege Die meisten Wanderwege in der Sächsischen Schweiz sind wieder repariert. Nur im Kirnitzschtal ist noch zu tun.

An der Unteren Affensteinpromenade zieht ein Bagger den bei der Waldpflege ramponierten Weg wieder glatt. © Nationalparkverwaltung

Obwohl die Nationalparkverwaltung ihre Waldpflegemaßnahmen bereits planmäßig Mitte März abgeschlossen hat, sind immer noch Maschinen im Wald unterwegs. Die müssen zum einen die ramponierten Wege wieder reparieren. Zum anderen ist noch nicht sämtliches Holz abtransportiert, auch wenn es schon verkauft ist. „Hier sind die Holzfirmen in der Pflicht, die das Holz kaufen und die Abfuhr der Stämme organisieren müssen“, erklärt Hanspeter Mayr, Sprecher der Nationalparkverwaltung. Diese werde aber auf einen möglichst schnellen Abtransport drängen, heißt es.

Auf der Unteren Affensteinpromenade bei Bad Schandau zieht Hajo Wehler gerade den Weg mit seinem Bagger glatt. „Die meisten Wanderer freuen sich darüber. Es gibt oft gute Gespräche“, erzählt der Mitarbeiter in der Nationalparkverwaltung, der lange Erfahrung mit der Bedienung der Maschine hat. Insbesondere wenn die Winter mild sind und der Boden nicht tief genug gefroren ist, hinterlassen die Reifen der Maschinen tiefe Furchen auf Wegen. Jedes Jahr aufs Neue versucht der Nationalpark, bis Ostern die Spuren der Waldpflege zu beseitigen. Der Termin gilt als Beginn der Hauptsaison in der Tourismusbranche der Sächsischen Schweiz.

Inzwischen seien nahezu alle betroffenen Wege wieder instand gesetzt, heißt es aus der Forstbehörde. Einer der Schwerpunkte der Waldpflege war in diesem Winter das Gebiet um die Basteistraße. „Hier sind alle beeinträchtigten Wege wieder glatt geschoben“, so Mayr. Größere Mengen Holz warten aber noch am Parkplatz „Sturmbauers Eck“ im Kirnitzschtal unterhalb des Kleinsteins auf ihre Abfuhr. Deshalb müssten Wanderer auf den Zufahrten zu diesem Bereich noch einige Zeit mit Einschränkungen rechnen. (SZ/gk)

