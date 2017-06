Nachtwächter dreht seine Runde Durch Stolpen kann man sich auch nachts führen lassen. Dabei st manches zu erfahren, was tags verborgen bleibt.

Der Stolpener Nachtwächter erwartet seine Gäste für den Rundgang an der Postmeilensäule auf dem Markt. Zu überhören ist er nicht. © Dirk Zschiedrich

Der Nachtwächter von Stolpen lädt am 7. Juli zum nächtlichen Rundgang durch die Stadt ein. Der Wächter erwartet seine Gäste um 21.21 Uhr an der Postmeilensäule auf dem Stolpener Marktplatz, um sie anschließend auf einem Rundgang durch die Burgstadt zu begleiten. Teilnehmer lernen dabei nicht nur die Stadt von einer ganz anderen Seite kennen, sondern erhalten auch Einblicke in die Historie sowie Sagen und Geschichten Stolpens. Die Teilnahme an der Führung ist ohne vorherige Anmeldung vor Ort möglich, der Preis pro Person beträgt sechs Euro. Gäste, die sich zuvor ab 19 Uhr am großen Grillbuffet im Hotel Goldener Löwe stärken wollen, werden zu Beginn des Stadtrundgangs vom Wächter am Hotel abgeholt.

Weitere Führungen finden dieses Jahr am 28. Juli, am 18. August sowie am 8. und am 22. September statt. Änderungen der Termine sind durchaus noch möglich. (kc)

Karten können in der Stolpen-Information am Markt 5 und telefonisch unter der Nummer 035973 27313 bestellt werden. Interessenten erhalten weitere Informationen außerdem hier

