Nachtturnier in der Prießnitztalhalle Auch in diesem Jahr wird in Glashütte ein Volleyball-Nachtturnier stattfinden.

In der Prießnitztalhalle in Glashütte findet am 18. November ein Volleyball-Nachtturnier statt. © Archivfoto: Frank Baldauf

In der Glashütter Prießnitztalhalle wird es auch in diesem Jahr ein Volleyball-Nachtturnier geben. Ausrichter ist die Evangelische Jugend im Kirchenbezirk Freiberg.

Das Turnier beginnt am 18. November, 19.30 Uhr. Es soll am darauffolgenden Tage um 1 Uhr beendet sein. Zum Wettkampf können nur Mannschaften teilnehmen, die mindestens sechs Spieler beiderlei Geschlechts in ihren Reihen haben. Zudem sollen diese zwischen 14 und 27 Jahre alt sein, pro Mannschaft darf aber einer mitspielen, der älter ist, sagt Jugendwart Falk Herrmann auf SZ-Nachfrage. In den letzten Jahren meldeten sich zum Turnier um die 14 Teams an. Herrmann geht davon aus, dass die Teilnehmerzahl in diesem Jahr ähnlich groß sein wird. Wichtiger sei ihm die Atmosphäre. In den letzten Jahren habe dieser immer gestimmt. (SZ/mb)

Nachtturnier der Kirchenjugend in der Glashütter Prießnitztalhalle, 18.11., ab 19.30 Uhr, Startpreis: ab 18 Euro

