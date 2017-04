Nachtskater feiern mit Hindernissen Ab Freitag wird in die Jubiläumssaison gerollt. Das Angebot wird zielgerichteter, obwohl die Stadt Geld streicht.

Es geht wieder los beim Dresdner Nachtskaten © Robert Michael

Nach dem Auftakt steigt zwei Wochen später die große Sause. Dresdens Nachtskater starten in ihre 20. Saison. In diesem Jahr soll an 17 Freitagen geskatet werden. Nach der DVB-Schnupperrunde, diesen Freitag um 21 Uhr, Start an der Halfpipe, wird gefeiert – auf Rollen, versteht sich.

Am 12. Mai geht es ausnahmsweise bereits um 20 Uhr los. Nach der Kinderrunde startet gleich die zweite Tour rund um die Innenstadt. Die ganze Zeit gibt es an der Halfpipe eine Bühne mit buntem Programm, Musik und Feuerwerk. „Da feiern wir 19. Geburtstag“, so die Chefin von Dresden skatet, Barbara Lässig.

Insgesamt sei das Programm in diesem Jahr besser auf die unterschiedlichen Bedürfnisse abgestimmt. So gibt es Touren für Einsteiger, Kinderrunden und Skateveranstaltungen mit steigendem Anspruch. Den höchsten Schwierigkeitsgrad haben die Drewag-Blitz-Fahrten am 16. Juni und am 14. Juli. Die Informationen zu den aktuellen Runden und den Schwierigkeitsgraden finden Interessierte immer vorab im Internet und auf der Facebook-Seite der Dresdner Nachtskater.

Pro Saison brauche der Verein 30 000 bis 35 000 Euro, sagt Lässig. Dank der vielen Sponsoren sei diese Summe gesichert. „Auch wenn wir von der Stadt keine Förderung mehr bekommen.“ Seit der vergangenen Saison gebe es kein Geld mehr vom Amt, beziehungsweise nur im Fall eines Verlustes ist ein Ausgleich von maximal 4 000 Euro vorgesehen. „Das war eine finanzielle Niederlage für uns, und es ist nicht nachvollziehbar“, ärgert sich Lässig. Das sei bedauerlich, aber sie werde weiterhin die Förderung wie bisher beantragen. Ohne das Geld sei es eng, aber sie setze alles daran, es ohne die Stadt zu schaffen.

Zumal der Verein etwa 4 000 Euro zusätzliche Kosten hatte. Die DVB-Bahnen, die für die Nachtskater werben, brauchten neue Aufkleber. Nun soll wieder alle zwei Wochen geskatet werden. (SZ/awe)

www.nachtskatendresden.de

zur Startseite