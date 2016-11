Nachtshopping mit Modehopping – das ist aufgegangen Die 13. Kamenzer Einkaufsnacht war ein Erfolg. Könnte das Zusammengehen der Textil-Händler nicht Schule machen?

20 Männer und Frauen sowie sieben Kinder präsentierten unter den neoromanischen Bögen der Fleischbänke hinterm Rathaus vor allem Wintermode-Angebote von mehr als zehn Kamenzer Händlern. Die Gemeinschaftsaktion war der absolute Höhepunkt der 13. Kamenzer Einkaufsnacht. © Jonny Linke

Nicht nur in der Großstadt kann man gut einkaufen. Wer gerne etwas Schönes zum Anziehen sucht, muss nicht immer weite Wege gehen. In der Lessingstadt in Kamenz gibt es zahlreiche Geschäfte, die all die Begehrtheiten des täglichen Bedarf´s anbieten und sich in Sachen Qualität und Vielfalt durchaus auch mal mit den Handelsketten messen können. Eine bunte Vielfalt zu natürlich erschwinglichen Preisen ist da zu haben.

Zur langen Einkaufsnacht am vergangenen Freitag in Kamenz hatten sich zehn modeführende Geschäfte zusammen mit Citymanagerin Anne Hasselbach in liebevoller Detailarbeit eine aufwendige Modenschau ausgedacht und am Abend gleich dreimal präsentiert. Unter den neoromanischen Bögen an den Fleischbänken, welche seit 1843, also seit kurz nach dem verheerenden letzten Stadtbrand das Stadtbild mit formen, wurde die Modenschau für Jung und Alt dargeboten. Die historische Umgebung mit seinem besonderen Flair sorgte bei allen Besuchern für eine entspannte Atmosphäre. Genau das Richtige zur Vorführung der edlen Kleidungsstücke.

Geschichten aus dem Hintergrund

Für den roten Faden im Programm sorgte die Citymanagerin selbst. Anne Hasselbach unterhielt mit interessanten Fakten zu den zehn ausstellenden Händlern die Besucher. Zu einem Unternehmen gehören schließlich nicht nur Waren und Personen, sondern auch die Geschichten im Hintergrund. So konnte man erfahren, dass die Mode von Andrea Seibt, welche das Geschäft „Ellenlang“ betreibt, komplett selbstgefertigt ist. Und wer einmal etwas ganz Spezielles möchte, kann sich sein eigenes Kleidungsstück gemeinsam mit der Unternehmerin kreieren. Doch nicht nur Kindermode gab es zu bestaunen. Wer einige Kleidungsstücke für den Alltag benötigt, welche dennoch modisch geschnitten sind, findet sicherlich etwas bei „Hügel Mode“ in Kamenz. Das Geschäft, das vor 24 Jahren von Gaby Hahn gegründet wurde, zog durch die Darbietung von Männern und Frauenmode reichlich interessierte Blicke auf sich. Selbst für den modebewussten Exoten hat die Lessingstadt Kamenz etwas zu bieten. Das Unternehmen „Leder und Pelze“ von Jörg Bäuerle bietet neben Ledermode auch vielseitige Pelzartikel an, welche gerade jetzt in der Winterzeit für so manch flauschigen Abend sorgen. „Die Kleidungsstücke wurden alle durch Hobbymodels dargeboten“, so Citymanagerin Anne Hasselbach.

Modenschau in historischer Kulisse

Der Einzelhandel in Kamenz ist nicht schlecht aufgestellt und sprüht vor Ideen. Die große Modenschau in historischer Kulisse jedenfalls sorgte nicht nur bei den Geschäftsinhabern für gute Laune, sondern auch bei den vielen Passanten des Abends. Fazit: Mit solch Engagement stehen dem Einzelhandel in Kamenz alle Türen offen. „Die Modenschau ist ein extremer Kraftaufwand. Doch ich bin mir sicher, dass es sich gelohnt hat“, so die Moderatorin und Citymanagerin. Womöglich gib es ja schon Pläne für nächstes Jahr? Als Kundenmagnet hat sich die Modenschau jedenfalls erweisen. Auch sonst sah man teilweise bis nach 22 Uhr durchweg gut gefüllte Geschäfte ...

zur Startseite