Nachtschwärmerei zum Geburtstag im Kulturschloss Das Gemeinschaftsorchester feiert am Sonntag, dem 6. November, 60. Geburtstag.

Es ist Nacht in Großenhain. Unheimliche Klänge klagender Katzen ertönen im Mondschein. Es scheint, als üben Feen und Hexen das Zaubern. Heinzelmännchen machen sich im Schimmern der Glühwürmchen auf den Weg, um gute Taten zu vollbringen. Der Schlafwandler durchschreitet mit diesen seltsamen Träumen die Nacht geradewegs auf das Kulturschloss zu. Denn von dort sickern geheimnisvolle Klänge aus dem Mauerwerk heraus und vereinigen sich in nächtlicher Atmosphäre zu Melodien von Purcell, Webber, Mozart, Lischka … Das muss das Gemeinschaftsorchester Großenhain sein! Ja, na klar! Jetzt hört er es genau in seinem bildhaften Traum: der „Hexenwechsel“! Eine mystische Musik, komponiert von Johannes Gredy, dem Begründer des Orchesters.

60 Jahre ist es doch schon her, als Gredy im Oktober 1956 zwölf musikbegeisterte Laien und Profis zusammenbrachte, um gemeinsam zu musizieren. „Ein so altes Orchester spielt hier?“, fragt er sich und erkennt in seinen Traumgestalten auch ehemalige Mitglieder des Orchesters. Sie sind wohl alle gekommen, um Geburtstag zu feiern? Andächtig lauschend schreitet er bedächtig die Treppen im Schloss hinauf bis zum Saal. Vorsichtig drückt er auf die Klinke der großen hölzernen Tür und öffnet sie knarrend einen Spalt. Da sitzt das Orchester. Uwe Zimmermann, der Dirigent, schaut ihn auffordernd an. Ganz leise erklingt eine kleine Kinderspieluhr. War das nicht das Zeichen? Plötzlich ist er hellwach und weiß, was zu tun ist. Er stürmt in den Saal und singt.

Ja! So war es geplant, denn er ist es ja, der bekannte Schauspieler, Regisseur und Kabarettist aus Radebeul, der fürs Jubiläumsprogramm engagiert war: Jürgen Stegmann. Er soll doch das Orchester durch das Programm begleiten. Und er, Stegmann, spielt ja seine Rolle als Schlafwandler.

Am Sonntag, 16 Uhr wird 60. Geburtstag im Kulturschloss gefeiert, und zwar mit ehemaligen Orchestermitgliedern, Fans, Förderern und Wegbegleitern.

