Nachtschicht auf den Schienen Kein Durchkommen war am Wochenende auf den beiden Zeithainer Bahnübergängen. Dort lässt die Bahn Unebenheiten und Verschiebungen an den Gleisen beseitigen.

100 Tonnen Gewicht, 400 Meter pro Stunde: Das hat dieser Koloss zu bieten. © Sebastian Schultz

Kein Durchkommen war am Wochenende auf den beiden Zeithainer Bahnübergängen am Kieswerk und in Jacobsthal-Bahnhof am Wildgehege. Dort lässt die Bahn Unebenheiten und Verschiebungen an den Gleisen beseitigen. Dabei ist eine Stopfmaschine im Einsatz.

100 Tonnen Gewicht, 400 Meter pro Stunde: Das hat dieser Koloss zu bieten. Weil sich Gleise mit der Zeit senken und verschieben können, müssen sie alle paar Jahre neu ausgerichtet werden. Dafür hebt die Maschine die Gleise an und stopft darunter das Schotterbett neu. Gearbeitet wird vorrangig in den Nachtstunden, weil dann weniger Züge fahren. Die Bahnübergänge Kieswerk und Jacobsthal-Bahnhof bleiben aber noch bis Montag, 16 Uhr, gesperrt: Sie müssen nach den Stopfarbeiten erst wieder für den Straßenverkehr vorgerichtet werden.

Die Umleitung läuft am Kieswerk je nach Richtung über Bobersen und Röderau. Die Zufahrt zum Wildgehege und zum Stellwerk Jacobsthal ist ab dem Ortsteil Jacobsthal über den Steinweg möglich. (SZ/csf)

zur Startseite