Nachts in der Sachsenarena Am 22. Oktober findet der nächste Nachtflohmarkt in Riesa statt.

Puppeninspektion an einem der vielen Stände beim Riesaer Nachtflohmarkt in Erdgasarena. © Alexander Schröter/Archiv

Bummeln, schauen, stöbern, in Kisten kramen und feilschen – am Sonnabend, 22. Oktober, findet der nächste Nachtflohmarkt in der Sachsenarena Riesa statt. Das Angebot der rund 150 Händler reicht von Alltagsgegenständen zu günstigen Preisen über heiß begehrte Sammlerstücke bis hin zu ausgefallenen Raritäten und Kuriositäten.

Der Nachtflohmarkt in der beheizten Halle startet um 15 Uhr und dauert bis 23 Uhr. Der Eintritt kostet 2 Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei. (SZ)

www.nachtflohmaerkte.de/riesa

