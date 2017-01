Gut zu wissen Nachtruhe bei Rettungswagen wird abgeschafft Nachts gab es bisher im Umkreis von Bad Gottleuba-Berggießhübel keinen Krankenwagen in der Nähe. Das soll sich nun ändern.

Alte Fenster raus, neue Tore rein: Schon vorm offiziellen Baubeginn am Freitag arbeiten Lutz Seifert und sein Kollege an der künftigen Rettungswache in Gottleuba. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Feuerwehr. © Norbert Millauer

Acht Stunden lang, zwischen 22 Uhr und 6 Uhr, sollte bisher rund um Bad Gottleuba-Berggießhübel nichts Schlimmes passieren. Jedenfalls nichts, was den Einsatz des Rettungswagens erfordert. Denn in der Nacht dauert es, bis die Sanitäter von Pirna aus da sind. Deshalb kämpften Bad Gottleuba-Berggießhübel und das DRK um eine Verbesserung. Nun wird in Gottleuba die neue Rettungswache gebaut – und das ist ein echter Schritt nach vorne.

Hier nämlich steht der Rettungswagen künftig jeden Tag im Jahr, 24 Stunden lang. Bisher war nach 16 Stunden Schluss, dann fuhr er in die DRK-Zentrale nach Pirna. Wurde bis zum Morgen Hilfe gebraucht, war der Weg für die Retter von Pirna nach Oelsen zum Beispiel sehr viel länger, als er künftig von Gottleuba aus sein wird.

Gefunden wurde der Standort für die neue Halle mithilfe der Stadt dort, wo es am naheliegendsten ist: in unmittelbarer Nachbarschaft der Feuerwehr. Und das schon vor drei Jahren. Die Halle auf der Pirnaer Straße wurde inzwischen teilweise für die Feuerwehr modernisiert. Dass die Rettungswache so lange dauert, hat mit einem Plan und einer Ausschreibung zu tun.

Der Plan ist der vom Kreistag beschlossene Dienstplan. Der sieht schon seit 1. August vorigen Jahres die 24-Stunden-Schicht für Gottleuba vor. Bei dieser Erweiterung haben unter anderem die Nähe zur Autobahn und die Frist von zehn Minuten, innerhalb derer Helfer nach der Alarmierung vor Ort sein sollen, eine Rolle gespielt.

Doch erst im Dezember vergab der Kreistag die europaweit ausgeschriebenen Aufträge für den Rettungsdienst. Für Gottleuba war das Finden einer neuen Wache Voraussetzung. Vor der Entscheidung des Kreistages durfte zwar nicht gebaut werden, doch das DRK stand in den Startlöchern. Es behielt die Rettungswachenbereiche Dippoldiswalde, Freital, Pirna und Sebnitz, so, wie die Johanniter-Unfallhilfe weiter Heidenau und Dohna betreut und der Arbeiter-Samariter-Bund Neustadt.

Der Pirnaer DRK-Kreisverband baut nun mit rund 200 Quadratmetern neben der Gottleubaer Feuerwehr eine Halle mit Aufenthalts-, Sanitär- und Ruheräumen. Kosten: rund 400 000 Euro. „Damit verbessern sich nicht nur die Ausrückezeiten und die Hilfsfristen für die Region, sondern auch die Arbeitsbedingungen“, sagt DRK-Geschäftsführerin Ilka Pohl.

Hoffnung für die Dörfer

Für Bad Gottleuba-Berggießhübel spielt noch etwas anderes eine Rolle. Der Doppelstandort von Feuerwehr und Rettungswache stärke die Bedeutung des Kurortes. „Und er sichert eine bessere medizinische Notfallversorgung auch für den ländlichen Bereich“, sagt Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos). Für ihn ist der Freitag deshalb ein wichtiger Tag. Dann gibt es den symbolischen ersten Spatenstich. Auch, wenn die Bauarbeiter bereits vor Ort sind.

Bis zur Fertigstellung der neuen Halle befindet sich die Rettungswache in Räumen der Gottleubaer Median-Klinik. Aber auch erst seit 2010. Damals hatte der Landkreis ihre Einrichtung beschlossen. Ausgangspunkt: Gerade in Bad Gottleuba und Berggießhübel wurden die Hilfsfristen immer weit überschritten, hieß es damals. Die frühere Rettungswache war 1992 nach Berggießhübel verlegt und ein Jahr später mangels Einsätzen geschlossen worden.

DRK und Stadt hätten sich nun auch vorstellen können, den Standort in der Klinik zu erweitern. Doch erst war die Klinik von den Plänen überrascht, dann war eine Erweiterung vor allem aus Gründen des Denkmalschutzes nicht möglich. Wären doch mit der Verlängerung des Dienstes auch zusätzliche Räume für die Retter notwendig gewesen.

zur Startseite