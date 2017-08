Nachtlauf-Rekord trotz Regen

Fast 4 300 Sportler trotzten am Freitagabend dem schlechten Wetter und machten beim Nachtlauf auf dem Dresdner Stadtfest mit. Damit gingen so viele Läufer an den Start wie noch nie. Fast 3 200 von ihnen absolvierten die volle Distanz über 13,8 Kilometer, die Übrigen legten fünf Kilometer zurück. Letztere starteten – dem Namen Nachtlauf entsprechend – erst um 22 Uhr und mussten mit dem hereinbrechenden Unwetter klarkommen. „Diesmal waren alle Beteiligten besonders gefordert. Ein großes Kompliment für die Teilnehmer und vor allem ein dickes Dankeschön an alle Helfer. Dresden läuft eben – nicht nur bei Sonnenschein“, sagt Reinhardt Schmidt von der Firma Laufszene Events, die den Centrum Galerie Dresdner Nachtlauf seit 2010 organisiert.

Den Zeiten konnten die schlechten Bedingungen nicht viel anhaben. Bei den Männern war Marc Schulze bereits zum dritten Mal der Schnellste. Er schaffte die 13,8 Kilometer in 45 Minuten und 50 Sekunden. Die weibliche Siegerin war extra aus Wernigerode im Harz angereist. Ihre Zeit: 54 Minuten und 41 Sekunden. Bei den fünf Kilometern setzten sich die Dresdner Juliane Schmidt und Karl Bebendorf gegen die Konkurrenz durch. (SZ/sag)

