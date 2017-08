Nachtläufer erobern die Innenstadt

Dresdner Nachtlauf 2016. © SZ/Peter Hilbert

Wenn sich Tausende Dresdner am Freitag zum Nachtlauf treffen, müssen Autofahrer Umwege in Kauf nehmen. Das 13,8 Kilometer lange Rennen beginnt um 20 Uhr auf der Wilsdruffer Straße.

Die Strecke verläuft über die Schießgasse und Hasenberg zum Elberadweg, von dort zum Schillerplatz, weiter über das Blaue Wunder und zurück über den Körnerweg. Auf dem Elberadweg unterhalb der Saloppe wird um 22 Uhr die Kurzstrecke gestartet. Auf dem Gehweg der Carolabrücke erreichen die Läufer wieder die Altstadtseite. Fußgänger und Radfahrer müssen dort zwischen 20 und 23 Uhr ausweichen.

Zum Aufbau des Start- und Zielbereiches werde die Wilsdruffer Straße ab dem Pirnaischen Platz in Richtung Postplatz bereits am Donnerstag zwischen 20 und 24 Uhr sowie am Freitag ab 17.30 Uhr bis gegen 2 Uhr nachts gesperrt, teilt die Stadt mit. Der Anliegerverkehr zur Landhausstraße/Schießgasse sowie zum Neumarkt bleibe über den Rathenauplatz noch bis 18 Uhr gewährleistet. (SZ/kh)

zur Startseite