Nachtarbeiten an der Brücke Grenzstraße Am Wochenende treffen fünf große Stahlträger an der Baustelle ein und werden eingehoben. Nicht nur für den Bahnverkehr bedeutet das eine Vollsperrung.

Das Foto vom Oktober zeigt die Baustelle Lange Straße/Grenzstraße. © Sebastian Schultz

Riesa. An der Brückenbaustelle Lange Straße/Grenzstraße stehen die nächsten Nachtschichten bevor. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, trifft in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein Schwerlasttransport ein. Die fünf Tieflader haben die Hauptträger der Straßenbrücke geladen, die am Wochenende eingehoben werden sollen. Dazu wird die Grenzstraße zwischen dem Abzweig Brückenstraße und der Baustelle mehrfach kurzzeitig gesperrt, weil die schweren Lkw rückwärts an die Baustelle heranfahren müssen.

Die Träger kommen vom Unternehmen TDE Espenhain bei Leipzig. Der Betrieb hat in der Vergangenheit an der Fußgängerbrücke im Tierpark mitgearbeitet, die zwischen Kloster und Wasserkunst verläuft.

Freigabe im Sommer 2018 möglich





In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag sollen die 20 Meter langen Träger mit einem Kran eingehoben werden. „Die Aktion soll etwa 19 Uhr beginnen und wird wohl die ganz Nacht in Anspruch nehmen“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Die Bahnstrecke Richtung Chemnitz sei wegen der Arbeiten in dieser Nacht komplett gesperrt. Für die Nacht von Sonntag auf Montag ist ebenfalls eine Sperrung als Reservetermin vorgesehen.

Sind die Träger erst einmal eingehoben, dann können noch im Dezember die Betonfertigteile eingesetzt werden. „Darüber kommt dann im Frühjahr 2018 die Betonplatte als Basis der neuen Fahrbahn“, erklärt Uwe Päsler. Bisher lägen die Arbeiten sehr gut im Zeitrahmen, die Freigabe der Brücke sei für Mitte Juni 2018 vorgesehen. An der Gleisüberführung zwischen Langer Straße und Grenzstraße wird seit Mitte Mai gearbeitet. Wegen der Bauarbeiten muss der Verkehr aus Weida Richtung Innenstadt über die B 169 umgeleitet werden.

Einen Hinweis für Schaulustige hat der Stadtsprecher auch noch parat: Ihnen sei empfohlen, sich auf der Seite Lange Straße, also Richtung Weida, zu positionieren. Von dort habe man gute Sicht auf das Geschehen, ohne die Arbeiten zu behindern. (SZ)

zur Startseite