Nacht-Stopp für Alkohol-Fahrerin In der nächsten Zeit wird eine junge Frau nicht mehr selbst ein Auto fahren dürfen.

Mit 1,32 Promille durch die Nacht: Das endete mit Fleppenentzug. © Symbolfoto/dpa

Die Nacht zum Sonntag wird eine junge Frau wohl so schnell nicht vergessen können: In der büßte sie für eine ganze Zeit ihren Führerschein ein. Und zwar genau ab 1.30 Uhr am Sonntag in Heidenau auf der Einsteinstraße.

Dort wurde die 26-Jährige mit ihrem Audi von der Polizei angehalten. Die Beamten stoppten sie im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Während dieser fiel den Polizisten auf, dass die Frau nach Alkohol roch. Daraufhin musste sie ins Röhrchen pusten. Das zeigte anschließend einen Wert von 1,32 Promille an.

Daraufhin wurde bei der Frau eine Blutentnahme durchgeführt. Sie musste den Führerschein abgeben und hat nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr am Hals.

