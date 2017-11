Nacht-Shopping im Adventsparadies In der Lampertswalder Gärtnerei Vetter beginnt die Weihnachtsmarkt-Saison stets etwas früher als in den umliegenden Dörfern.

Lange ist es nicht mehr hin bis zum Advent: Jana Rennert-Vetter (r.) zeigt Delia Hofner eines ihrer besonderen Adventgestecke. In der Gärtnerei Vetter in Lampertswalde gab es jetzt ein „Bis-in-die-Nacht-Shopping“. © Kristin Richter

Trotz eines unangenehmen Nieselregens drängen sich auf dem Hof der Gärtnerei Vetter die Leute. Es werden Obst-Glühweine ausgeschenkt, leckere Crêpes gebacken und Bratwürste auf den Grill gelegt. Unter den Schirmen, die die Nässe abhalten sollen, ist kaum noch Platz – man kommt sich automatisch näher, um ein Schwätzchen zu halten.

Jana Rennert-Vetter und ihr Mann Maik haben zum Nacht-Einkauf geladen, dafür extra Zelte vor den Verkaufsraum ihrer Gärtnerei gestellt und das Ganze in ein regelrechtes Adventsparadies verwandelt. Denn der kleine Shop könnte die Fülle von Dekorations-Ideen, die die 40-jährige Floristin und ihre Mitarbeiter entwickelt haben, gar nicht fassen. „So viele tolle Sachen – ich kann mich gar nicht entscheiden“, sagt Elke Richter.

Die Beauty- und Wellness-Unternehmerin aus dem Ort will ihr Büro verschönern – am besten mit etwas Langlebigem, das über die Weihnachtszeit hinaus stehenbleiben kann. Der erste Eindruck der Kundschaft sei ja ein bleibender. Ein bisschen rustikal sollte es aussehen, als Hingucker vielleicht etwas Rotes enthalten. Falls die Lampertswalderin beim Nacht-Shopping dennoch nicht fündig wird – kein Problem; es wird dann nach ihren Wünschen angefertigt. „Wer etwas Besonderes will, der bekommt das auch“, sagt Jana Rennert-Vetter.

Delia Hofner hingegen hält das Objekt ihrer Begierde schon in der Hand. Die Schönfelderin suchte ein kleines Nikolaus-Geschenk für die Schwiegermama und hat eine sternförmige Tischdeko mit weißen Blüten ausgesucht. Das Ganze wird von kleinen Leuchtdioden illuminiert – für ältere Menschen gefahrloser als Kerzenflammen. Die Vetters hätten im vorigen Jahr ihren Garten gestaltet, erzählt Delia Hofner, und dabei so viele hübsche Ideen eingebracht, dass es sie jetzt fast magisch hergezogen habe.

Die Weihnachtsdeo werde immer vielfältiger, immer bunter und immer lichtstärker, sagt Jana Rennert-Vetter. Der Siegeszug der LED sei nicht mehr aufzuhalten. Da mache sich ein Nachtverkauf mit vielen illuminierten Produkten natürlich gut. Es tue ihr ein bisschen leid um die Kerzen, aber die würden kaum noch nachgefragt. Und das, obwohl es sonst altertümlich aussehen darf. Der sogenannte Vintage-Stil sei sehr beliebt – mit Rindenholz und Metall-Elementen und alten Gebrauchsgegenständen vom Flohmarkt. „Wenn es einen Trend gibt, dann den, etwas Kleines, Persönliches und Originelles zu schenken“, erklärt die Gärtnerei-Chefin. In unsicheren Zeiten sei eben menschliche Wärme gefragt. Darauf hat sich der Lampertswalder Familienbetrieb eingestellt.

Leider gebe es in der Region nur noch wenige Großhändler. Damit sich ihr Angebot vom Mainstream abhebt, fährt die Lampertswalderin zum Einkaufen bis nach Holland. Von dort bringe sie immer frische Ideen und ungewöhnliche Materialien mit. „Ich verfalle manchmal in einen regelrechten Kaufrausch“, lächelt sie. „Mein Mann muss mich dann daran erinnern, dass das Auto schon voll ist.“

Jana Rennert-Vetter hat den mehr als 100 Jahre alten Familienbetrieb im Jahr 2011 übernommen. Da eine Gärtnerei vom Blumen- und Pflanzenverkauf allein nicht mehr überleben kann, bieten die Lampertswalder eine Fülle von Produkten und Dienstleistungen für Haus, Hof und Garten an.

Neben Landschaftsbau und Gartengestaltung auch umweltschonende Unkrautbekämpfung mit Heißwasser und sogar einen Winterdienst. Auch Weihnachtsbaum-Plantagen mit Blaufichten, Nordmann-, Colorado- und Korktannen wurden angelegt. Aber ihr Herz schlage nun einmal für die kunstvolle Pflanzendekoration, sagt Jana Rennert-Vetter, und das wolle sie in Zukunft noch ausbauen.

Nebenan steht bereits der Rohbau für die neue Verkaufsgalerie. Dort will sie – voraussichtlich ab Ostern nächsten Jahres – ihre Kreationen ins richtige Licht rücken. „Der Ausstellungsraum bis unters Dach offen mit ganz viel Hängedekoration“, schwärmt sie. „Schwarze Fliesen, damit die Blumen richtig zur Geltung kommen und rundherum ein Laubengang.“

Dort sollen dann sogar kleine Events für die ganze Familie stattfinden. Die Männer könnten ja Fußball-WM-Spiele gucken, während sich die Frauen in die Geheimnisse der Floristik einweihen lassen. Um frische Ideen ist die Lampertswalder Gärtnerei-Chefin eben nie verlegen.

