Schwarzbachs Woche Nachsitzen bitte! Trotz schlechter Ergebnisse und mäßiger Ideen gehört Riesa noch zu den Besten. Ein dürftiger Rückblick.

Manchmal können selbst schlechte Schulnoten ein beachtlicher Erfolg sein, liebe Leserinnen und Leser. Wer kennt nicht dieses Gefühl, wenn die Mathearbeit von der Lehrerin zurückgegeben wird, man leider nur eine Vier geschrieben hat, damit aber noch zu den Klassenbesten gehört?

Statt schwerer Beine, betrübtem Gemüt und allem, was eine schlechte Note sonst noch auslöst, gibt es ein schelmisches Grinsen und quicklebendige Gliedmaßen. Was sollen die Eltern schon sagen? Schließlich gehört man zu den Klassenbesten, auch wenn man nur eine Vier mit nach Hause bringt.

Ein Argument, das die Stadt Riesa gegenüber ihren Bürgern vorbringen kann. Sie schloss den Fahrradklimatest 2016 mit der Note 3,8 ab, „ausreichend“ heißt das im Schuldeutsch. Ja, liebe Eltern, das klingt erst einmal katastrophal, aber alles halb so schlimm, Sie müssen keinen Hausarrest aussprechen. Schließlich waren die anderen Schüler kaum besser, Riesa landete mit dieser Note sachsenweit auf dem dritten Rang. Eine entwaffnende Statistik.

Da interessiert nicht, dass alle 17 anderen bewerteten Kommunen in Sachsen im Fach Fahrradfreundlichkeit ebenfalls scheußliche Schüler sind und Riesa keinen Grund zur Freude hat, sondern lieber darüber nachdenken sollte, wie es sich von den anderen schlechten Schülern absetzen kann. Gemeinhin meinen Schüler, dass die Arbeit zu schwer war, was die Ergebnisse der anderen ja zeigen würden, oder dass der Lehrer seinen Beruf nicht mag und seine Klasse gern mit schlechten Noten bestraft.

Doch beim Fahrradklimatest sind die Lehrer keineswegs sauer auf ihren Beruf, sie lieben ihre Passion, das Fahrrad fahren. 73 Bürger nahmen an der Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) teil und bewerteten Riesas Fahrradfreundlichkeit nach verschiedenen Kriterien. Es kamen diejenigen zu Wort, die das Straßennetz durch ihre praktischen Erfahrungen bestens kennen, die stetig auf den Riesaer Straßen und Fahrradwegen unterwegs sind.

Gerade deswegen sollte der Schüler bei der Auswertung die Gründe bei sich und nicht bei jemand anderem suchen. Lernen, lernen, lernen und an entscheidenden Stellen nachbessern. So lautet die Devise, wenn wir beim nächsten Test nicht wieder einer von vielen Schlechten, sondern der mit Abstand Klassenbeste sein wollen.

Unser Ziel: der Ort Reken im Münsterland, der mit der Note 1,86 die Statistiken anführt.

Und bevor die nächsten Ausreden kommen: Der Test war dort nicht leichter, das ist hier nicht wie beim Abitur.

Nicht gerade grandios waren auch die Slogans der letztjährigen Ausrichterstädte des Tages der Sachsen. „NATUR‘’lich Großenhain“ und „L.O. wirkt“ sind nicht unbedingt die fesselndsten Sprüche. Weil sie ein Konzept für die Bewerbung für den Tag der Sachsen entwickeln musste, hat sich auch die Riesaer Stadtverwaltung schon Gedanken über Slogans für die Großveranstaltung gemacht.

Verglichen mit den oben zitierten Sprüchen sind die Riesaer Ideen wie die Schulnote im Fahrradklimatest: noch die Besten von den Schlechten. Ganz ehrlich, wie austauschbar sind solche Slogans wie „Fatsche. In Riesa“ oder „Leben und arbeiten. In Riesa“? Jeder beliebige Ausrichter konnte mit diesen Sprüchen werben, wenn er den Namen der Stadt ersetzt, nichts Charakteristisches, kein Witz, kein Charme, kein Stück Riesa. Da ist „Leben an der Elbe. In vollen Zügen. In Riesa“ noch die beste Idee. Doch Sprüche wie „Wer Weißwasser kennt, weiß, was er kennt“ oder „Sachsen feiert am Äquator“ sind da eindeutig die Klassenbesten.

Dazu soll freilich auch Riesa gehören, mit der Mittelmäßigkeit geben wir uns bekanntlich nicht zufrieden. Nun bewerben wir uns schon für die fette Sause, dann soll der teure Spaß aber auch von A bis Z ein Kracher werden. Bei S wie Slogan ist nun unser aller Ideenreichtum gefragt, weitere Vorschläge können schon jetzt per Mail an stadtmarketing@stadt-riesa geschickt werden. Na, dann haue ich mal in die Tasten.

Diese Woche kann wohl kaum dürftiger werden.

