Nachschlag von der Stativkarawane

Die Stativkarawane tut’s nochmal: Die Gruppe von Hobbyfotografen aus der Region ist mit ihrer Multivisionsshow „Die Magie der Sächsischen Schweiz“ in dieser Woche Woche erneut in den Grenzland-Lichtspielen am Neustädter Markt zu Gast. Am 10. und 11. November werden die spektakulären Aufnahmen der Stativkarawane gezeigt – zum inzwischen dritten Mal in Neustadt. Die Bilder sind so einzigartig, dass die Tickets alle ausverkauft sind, teilt Stefanie Sommerschuh von den Grenzland-Lichtspielen mit.

Wer keine Tickets für dieses Wochenende mehr ergattern konnte, bekommt im kommenden Jahr noch einmal die Möglichkeit. Im März ist ein weiterer Zusatztermine im Neustädter Kino geplant. Am 17. März soll die Multivisionsshow dann erneut gezeigt werden. Die Karten dafür werden schon jetzt verkauft. Die Vorstellungen beginnen jeweils 20 Uhr.

In dem 90 Minuten langen Film werden Landschaftsaufnahmen aus der Sächsischen und Böhmischen Schweiz auf einer Großleinwand gezeigt. Die Bilder präsentieren einen Querschnitt durch die vier Jahreszeiten. Höhepunkt der Show ist das „Hunderttausendsternehotel“. Für diese Sequenz werden 20 000 Zeitrafferaufnahmen so schnell hintereinander abgespielt, dass es wie ein Film aussieht. Tickets kosten 16 Euro, ermäßigt 14 Euro. Reservierung per E-Mail an info@kino-grenzland-lichtspiele.de.

Für die Multivisionsshow „Die Magie der Sächsischen Schweiz“ am 10. und 11. November in den Grenzland-Lichtspielen in Neustadt verlost die SZ heute, 16 bis 16.05 Uhr, unter 035971 5935753 insgesamt einmal zwei Freikarten an Inhaber der SZ-Card.

