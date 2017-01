Nachrichten, die keine sind Internet-Aktivisten sammeln Falschmeldungen auf ihrer „Hoaxmap“. Aus Dresden sind die meisten Fälle verzeichnet.

zurück Bild 1 von 3 weiter So sieht die sogenannte Hoaxmap aus: Gezielte Falschmeldungen sind weit verbreitet. Jede einzelne ist abrufbar. © Screenshot: SZ So sieht die sogenannte Hoaxmap aus: Gezielte Falschmeldungen sind weit verbreitet. Jede einzelne ist abrufbar.

Die meisten der fast 450 Falschnachrichten werden über Facebook verbreitet. So solle ein Bedrohungsszenario dargestellt werden, das es so nicht gebe, sagt Mitgründerin Karolin Schwarz.

Karolin Schwarz

Nur ein Zufall? Auf der Rangliste der widerlegten Falschmeldungen hat Dresden die meisten Einträge – 15 sind es inzwischen. 15 von 450 aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die es auf die sogenannte Hoaxmap geschafft haben. Unter dem gleichnamigen Projekt sammeln zwei Internet-Aktivisten Falschmeldungen (englisch: Hoax), die in sozialen Medien, vor allem auf Facebook, dazu instrumentalisiert werden, Stimmung in der Asyldebatte zu machen. Es sollen vor allem solche Vorurteile bestätigt werden, die Fremde als Bedrohung betrachten.

Die Dresdner Fälle beginnen mit der Mär, die Aldi-Filiale in der Hamburger Straße müsse schließen, weil Asylbewerber dort so viel klauten. Ein Gerücht, das sich im Spätsommer 2015 rasend verbreitete, kurz nach der Eröffnung der Zeltstadt in der Bremer Straße. Auch eine Massenvergewaltigung in der Tiefgarage des Elbeparks, der zweite Eintrag, hat es nie gegeben. Oder den Macheten-Angriff eines Flüchtlings in Laubegast, die Aufforderung des Rathauses, die Wohnungsgröße zu melden, um Platz für Asylbewerber zu schaffen und dergleichen mehr.

Erfurt kommt auf Platz zwei mit neun Einträgen, Berlin, Bautzen und Heidelberg teilen sich mit je sechs beschriebenen Fällen von Falschmeldungen den dritten Rang. Die Auswahl ist jedoch zufällig entstanden, sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das sagt Karolin Schwarz, die inzwischen als Social-Media-Redakteurin in Berlin arbeitet. Zusammen mit dem Leipziger Software-Entwickler Lutz Helm hat die 31-Jährige die Seite „Hoaxmap“ im vergangenen Jahres initiiert. „Ich hatte im Sommer 2015 in Leipzig ehrenamtlich in Asylunterkünften gearbeitet und schon damals von vielen Gerüchten erfahren“, sagt sie. Erfundene Vergewaltigungen, massenhafte Diebstähle, Tote in der Pleiße.

Anfang 2016, nach den Ereignissen in Köln, habe die Aggressivität solcher Falschnachrichten weiter zugenommen. So sei die Idee der Landkarte entstanden, die Schwarz und Helm seitdem fortschreiben. Das geschieht mit der Hilfe von Zeitungen und anderen Medien, die sehr oft Falschmeldungen entlarvt haben.

Das Projekt wurde bald selbst zu einem medialen Ereignis – denn auf der Hoaxmap wird plötzlich eine Struktur sichtbar, wie die immer gleichen Gerüchte sich, auch leicht abgewandelt, verbreiten. Freikarten für Bordellbesuche etwa tauchen immer wieder als Ente auf – teilweise mit Busfahrten dorthin. Hinter dem gezielten Verbreiten von Gerüchten steht laut Schwarz das Ziel, ein Bedrohungsszenario zu instrumentalisieren, das sich im Alltag nicht belegen ließe. Meistens steckt das Werk von Asylgegnern hinter der bewussten Verbreitung von Falschmeldungen. „Die Leute sollen Angst haben“, sagt Karolin Schwarz.

Links zum Thema 300 Verfahren allein wegen Volksverhetzung

Das Aufzeigen gezielter Instrumentalisierungen sei der Grund, warum auch Nachrichten, die keine Falschmeldungen im Wortsinn waren, aufgenommen werden. Eine Frau hatte etwa im Oktober 2015 eine Vergewaltigung in der Südvorstadt angezeigt – die Polizei ermittelte tatsächlich, suchte öffentlich Zeugen. Erst Wochen später räumte die 29-Jährige ein, sie habe die Tat erfunden. Auch hier handle es sich um eine gezielte Instrumentalisierung dieses Ereignisses, sagt Karolin Schwarz.

Manche Falschmeldung reicht bis in die hohe Politik. Per Kleiner Landtagsanfrage wollte die sächsische AfD-Fraktion Einzelheiten zu einer angeblichen Vergewaltigung durch Asylbewerber im Maxim-Gorki-Park erfahren. Einen solchen Park, so die Antwort von Innenminister Markus Ulbig (CDU), gebe es im Freistaat nicht.

Zu den sechs Berliner Beispielen zählt auch das von „Lisa“, einer damals 13-jährigen Russlanddeutschen, die angeblich von Südländern tagelang vergewaltigt wurde. Als sich Russlands Außenminister in die Debatte einmischte, sorgte diese Falschmeldung für diplomatische Spannungen. Es gibt jedoch auch Fälle, die auf das Werk von Asylbefürwortern zurückgingen, wie etwa der angebliche Tod eines Asylbewerbers aufgrund der Zustände im Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin (Lageso). Die Hoax-Initiatoren wurden für den Grimme Online Award nominiert und sind inzwischen oft Gäste auf Konferenzen und Kongressen. Im November etwa stellte Karolin Schwarz ihr Hoax-Kind auf einer Tagung des Demokratiezentrums Sachsen in Dresden vor, nach Weihnachten waren die Initiatoren beim Chaos Computer Club in Hamburg. „Ein-, zweimal im Monat sind wir unterwegs“, sagt Schwarz.

Auf die Frage, was man gegen solche Falschmeldungen unternehmen sollte, antwortet die Frau schnell. „Ein Gesetz ist der falsche Ansatz.“ Das wäre Zensur, es käme einer Einschränkung der Meinungsfreiheit gleich, man müsste sogar fragen, wo Satire aufhört. Zweites Problem: Eine staatliche Stelle müsste darüber entscheiden, was wahr ist und was nicht. „Das kann nicht der richtige Ansatz sein.“ Sinnvoll sei mehr Aufklärung, eine Erhöhung der Medienkompetenz, kurz: Die Zivilgesellschaft müsse das Problem angehen.

zur Startseite