Nachrichten

Einfamilienhaus ausgebrannt

Mulkwitz. Im Nachbardorf von Neustadt/Spree ist am Samstag in den frühen Morgenstunden ein Einfamilienhaus ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Feuerwehren aus Mulkwitz, Rohne, Schleife, Trebendorf, Mühlrose, Groß Düben, Halbendorf und Weißwasser gegen 2 Uhr alarmiert. Zwar sei niemand verletzt worden, allerdings sei das Haus nun unbewohnbar. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Zur Brandursache gibt es bisher keine Erkenntnisse. (red)

Seminar für Existenzgründer

Bautzen. Eine kostenlose Informationsveranstaltung für Existenzgründer findet am

30. Januar um 16 Uhr in der IHK-Geschäftsstelle Bautzen (Karl-Liebknecht-Straße 2) statt. In Seminarform erfahren die Interessenten, worauf beim Schritt in die Selbstständigkeit unbedingt zu achten ist. Themenschwerpunkte sind unter anderem persönliche Voraussetzungen, gewerberechtliche Aspekte, Finanzierungsvarianten und Fördermöglichkeiten sowie die Erstellung eines Unternehmenskonzeptes. Eine Anmeldungen ist erforderlich unter

03591 351304 oder per E-Mail: jainz.stephanie@dresden.ihk.de. (red/aw)

