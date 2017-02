Nachmittag zum Federnschleißen Wie aufwendig es ist, die Füllung für ein echtes Federbett herzustellen, zeigen die Großdrebnitzer Landfrauen in Rammenau.

Ein Bild vom vergangenen Jahr: SZ-Autorin Constanze Knappe (l.) ließ sich von Hannelore Kettner in die Kunst des Federnschleißens einweihen. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Wie aufwendig es ist, die Füllung für ein echtes Federbett herzustellen, zeigen die Großdrebnitzer Landfrauen in Rammenau. Am 4. März treffen sich die Damen in schöner Tradition in der Blockstube der Alten Schmiede zum Federnschleißen. Ein paar Stunden wollen sie zusammensitzen und einen großen Berg gerupfter Gänsefedern sorgfältig von ihrem Kiel befreien. Während das Schleißen früher eher mühsame Arbeit war, ist es heute vor allem Pflege und Erhalt des Brauchtums. In der Blockstube werden seit 2010 immer kurz vorm Frühling Federn geschlissen.

Ab 13 Uhr treffen sich die Landfrauen und freuen sich über jede helfende große und kleine Hand. Vor allem Kinder werden staunen und den Anekdoten lauschen rund ums Federnschleißen. Unter anderem dazu, dass Türen und Fenster früher unbedingt geschlossen bleiben mussten, damit ja keine klitzekleine Daune in der Zugluft verschwand. (cm)

