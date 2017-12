Fußball-Landeklasse Nachholspiele schon im Februar Der Coswiger FV und Weinböhla sollen ihre ausgefallenen Partien vor dem 10. März austragen.

Coswig. Nicht nur in der Fußball-Bundesliga passieren Dinge, die rational nur schwer zu erklären sind. Der Dortmunder Absturz in der höchsten deutschen Spielklasse gehört sicher dazu. Souveräner Spitzenreiter nach sieben Spieltagen (19 Punkte), doch anschließend folgten nur noch drei Remis und vier Niederlagen.

Was das mit der Landesklasse Mitte zu tun hat? Auch dort gibt es eine sportliche Talfahrt, die von Experten nur schwer oder gar nicht zu analysieren ist. Der Hainsberger SV war vehement in diese Saison gestartet und hatte nach acht Spieltagen 22 von 24 möglichen Punkten auf dem Konto. Doch mit dem 0:2 beim aktuellen Schlusslicht in Coswig begann der Sinkflug der Hainsberger. Fünf Niederlagen in den letzten sechs Partie ließen die Mannschaft von Trainer Knut Michael auf Rang vier abrutschen.

Die 7. Liga geht nun erst einmal in die Winterpause. Das Tabellenbild in der unteren Hälfte ist ziemlich verzerrt, da einige Teams (TuS Weinböhla, Coswiger FV und SV Wesenitztal) erst zwölf ihrer 14 Begegnungen absolviert haben. Dagegen haben die Mannschaften zwischen Platz eins und sieben das komplette Programm bestritten. Der SV Germania Mittweida überwintert mit fünf Zählern Vorsprung vor BSC Freiberg und dem BSV 68 Sebnitz, die punktgleich sind.

Die ersten Nachholspiele wurden jetzt vom Sächsischen Fußball-Verband (SFV) für den 24. Februar 2018 terminiert. Die Coswiger erwarten dann den SV Bannewitz und der SV Wesenitztal die Weinböhlaer. Am 3. März stehen sich der Coswiger FV und TuS Weinböhla dann im direkten Duell gegenüber, ehe der 15. Spieltag der Landesklasse Mitte am 10./11. März über die Bühne gehen soll.

zur Startseite