Nachfrage nach Warnschildern steigt Das Schilderwerk Beutha beliefert Kommunen und Straßenmeistereien. Im Winter gibt es hier mehr zu tun.

Im Winter besonders gefragt: das Warnschild vor Straßenschäden. © Thorsten Eckert

Im Schilderwerk Beutha in Langburkersdorf laufen die Pressen derzeit etwas schneller als sonst. Ein Schild nach dem anderen wird von den Maschinen hergestellt. Ein Motiv ist dabei besonders häufig nachgefragt: Vorsicht, Straßenschäden! „In der Wintersaison und danach haben wir generell mehr zu tun“, sagt Außendienstmitarbeiter Martin Reh. Erst vor wenigen Tagen hätte den Betrieb eine Bestellung des hiesigen Landratsamtes erreicht. Es wurden neue Warnschilder angefordert, die Autofahrer auf Straßenschäden aufmerksam machen sollen. „Insgesamt 40 Stück wurden bei uns geordert“, erzählt Martin Reh. Die Bestellung sei für die Straßenmeisterei Langburkersdorf gedacht. Diese hat ihren Sitz nur wenige Hundert Meter vom Langburkersdorfer Schilderwerk entfernt. Kurze Wege also für die Mitarbeiter. „Dass die Nachfrage nach diesen besonderen Warnschildern im Winter größer ist, ist so gut wie jede Saison so“, erklärt der Betriebsleiter. Vor allem dann, wenn es einen harten Winter mit viel Schnee und Frost gab.

Die Straßenmeistereien oder Kommunen können die aufgerissenen Straßen nur nach und nach reparieren. Bis es so weit ist, müssen die Warnschilder genügen, um Autofahrer auf Schlaglöcher hinzuweisen. Für die Kommunen hat das nicht zuletzt versicherungsrechtliche Gründe. Weisen sie per Achtungszeichen auf kaputte Fahrbahnen hin, müssen Autofahrer besonders vorsichtig fahren. Schadenersatz, zum Beispiel für einen geplatzten Reifen, lässt sich dann kaum mehr geltend machen.

Im Langburkersdorfer Betrieb gingen im vergangenen Jahr 121 der Schlagloch-Warnschilder über den Tisch. Zahlen für diesen Winter gibt es noch nicht. Doch die Nachfrage ist im Schilderwerk deutlich zu spüren. Acht Mitarbeiter produzieren in der Niederlassung in Langburkersdorf Schilder für den öffentlichen Verkehrsraum. Insgesamt fünf Standorte betreibt das Unternehmen, der Hauptsitz befindet sich in Beutha bei Stollberg. Die Niederlassung in Langburkersdorf gibt es seit 1972. Das Unternehmen, das deutschlandweit 185 Mitarbeiter beschäftigt, liefert Schilder für den Straßenverkehr, den Bahnverkehr und auch für die Schifffahrt. 2016 wurden 27 868 Verkehrszeichen gepresst. Auch Werbetechnik und Schilder für den privaten Bedarf werden produziert.

