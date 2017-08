Nachfrage nach Uhren ist gestiegen Die Manufaktur Glashütte Original blickt optimistisch in das Jahr 2018. Ähnlich sieht das auch der Mutterkonzern.

Wertvolle Uhren, wie hier die Pano Reserve von Glashütte Original, erzielen auf dem Markt noch immer ein Absatzwachstum. © Foto: PR

Der auch in Glashütte tätige Schweizer Swatch-Konzern (Glashütte Original, Union Uhrenfabrik) blickt auf ein gutes erstes Halbjahr zurück. Wie der Konzern mitteilt, habe das Wachstum angezogen. Dank einer verstärkten Nachfrage nach edlen Zeitmessern und Schmuckstücken stieg der Umsatz in der Zeit von Januar bis Juni um 1,2 Prozent auf 3,8 Mrd. Franken (3,4 Mrd. Euro). Der Gewinn kletterte auf 269 Millionen Franken. Damit verfehlte der Konzern allerdings die Erwartungen von Experten, die mit einem Gewinn von 285 Millionen Franken gerechnet hatten. Swatch äußerte sich zuversichtlich für die zweite Jahreshälfte. Es werde ein sehr positives Wachstum in allen Märkten im zweiten Halbjahr erwartet. Bei allen Marken habe im Juli das Wachstum angezogen und sich in den ersten Wochen des Monats Juli beschleunigt – am ausgeprägtesten im Prestige- und Luxussegment, so auch beim Premiumhersteller Glashütte Original. Auch hier ist man mit der Nachfrage zufrieden.

„Besonders in den Märkten Deutschland, China und Middle East konnten wir ein Wachstum verzeichnen“, sagt Firmensprecher Michael Hammer, ohne Zahlen zu nennen. Die Kunden schätzten die Uhren seiner Firma, da „es sich um echte Manufakturprodukte handelt und wir eine klar strukturierte Kollektion mit einem ausgewogenen und funktionellen Design zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis bieten“. Glashütte Original sei gut aufgestellt. „Insofern blicken wir dem kommenden Jahr auch positiv entgegen“, sagt Hammer.

