Nachfolgerin fürs Blumenmädchen gesucht Noch sechs Wochen ist Vanessa Blume das Sebnitzer Blumenmädchen. Wer übernimmt dann das Amt?

Bitte einsteigen, der Zug fährt bald ab! Vor drei Wochen war Blumenmädchen Vanessa Blume bei der Eröffnung des Nationalparkbahnhofs Sebnitz dabei, bei der auch ein aufgemöbelter Triebwagen mit WLAN eingeweiht wurde. Die Kandidatinnen für ihre Nachfolge können sich noch bis zum 28. Februar melden. © Steffen Unger

Einen Mangel an Auftritten hat Vanessa Blume gewiss nicht zu beklagen. Die Amtszeit des 20. Sebnitzer Blumenmädchens war vollgepackt mit besonderen Terminen. Die 16-Jährige mit dem passenden Nachnamen durchschnitt an der Seite von Ex-Landesbischof Jochen Bohl das Band zur Eröffnung des Sebnitzer Blümelpfads, stand hinter Bundespräsident Joachim Gauck, als er sich ins Goldene Buch der Stadt eintrug, und war natürlich während der Feierlichkeiten zum 775. Stadtjubiläum und beim Deutschen Wandertag beinahe im Dauereinsatz.

Nun nähern sich die zwölf Monate, die jedes Blumenmädchen hat, langsam ihrem Ende zu. Zum Blumenball am 8. April wird ein neues Blumenmädchen gewählt. Dann muss Vanessa den Strohhut, das Blumenkörbchen und das blaue Kleid an ihre Nachfolgerin weitergeben. Wer wird die Reihe fortführen und als 21. Blumenmädchen ein Jahr lang die Stadt Sebnitz und das Kunstblumenhandwerk repräsentieren? Amtsinhaberin Vanessa Blume, die Stadtverwaltung und die Deutsche Kunstblume rufen alle Mädchen ab Klassenstufe 10 auf, sich für diese Aufgabe zu bewerben. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Welche Voraussetzungen müssen die Bewerberinnen mitbringen?

Zum Zeitpunkt der Wahl müssen die Kandidatinnen die Klassenstufe 10 besuchen. Gesucht werden aufgeschlossene Mädchen, die kommunikativ und freundlich sind und sich zutrauen, die Stadt Sebnitz und die Region offensiv zu bewerben.

Was passiert nach der Abgabe der Bewerbung?

Alle Bewerberinnen werden zu einem unverbindlichen Vorgespräch eingeladen. Auch wer sich noch nicht ganz sicher ist, ob er sich wirklich bewerben möchte, kann sich einfach bei Tina Sauer vom Stadtmarketing melden. Auch bei der Vorbereitung auf den Ball werden die Kandidatinnen dann umfassend unterstützt.

Wie sieht ein Jahr als Blumenmädchen konkret aus?

Die Amtszeit des Sebnitzer Blumenmädchens beginnt zum Blumenball. Es folgen Messen, Veranstaltungen, Fototermine und weitere Auftritte. Die Höhepunkte in diesem Jahr sind unter anderem der Ausflug zum Deutschen Wandertag nach Eisenach im Juli, die Sparkassen-Panoramatour in Hinterhermsdorf im August sowie die Sächsische Manufakturweihnacht auf Schloss Wackerbarth.

Werden die Aufgaben des Blumenmädchens honoriert?

Für den Auftritt beim Blumenball bekommt jede der Kandidatinnen 100 Euro, die Siegerin erhält 150 Euro. Als amtierendes Blumenmädchen wird dann jeder Auftritt im Auftrag der Stadt Sebnitz mit einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Euro (bis vier Stunden) oder 40 Euro (über vier Stunden) vergütet. Daneben kommt das Blumenmädchen viel rum, lernt eine Menge Leute kennen, kann bei offiziellen Anlässen mal hinter die Kulissen schauen. Einige Blumenmädchen haben die Tourismusbranche auch als ihr berufliches Fach entdeckt. So oder so macht sich das Amt nicht schlecht im Lebenslauf.

Wie kann ich mich als neues Blumenmädchen bewerben?

Die Bewerbungsformulare gibt es online unter www.sebnitz.de oder in der Tourist-info im Haus der Deutschen Kunstblume. Dort können ausgefüllte Bewerbungen auch abgegeben werden, außerdem per E-Mail an marketing@sebnitz.de. Fragen beantwortet die Touristinfo: Tel. 035971 70960.

