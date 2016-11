Artikelempfehlung

Nachfolgerin für Franziska I. gefunden

Mit dem ersten Striezelmarkt-Wochenende ist auch die Amtszeit der amtierenden Pfefferkuchenprinzessin Franzsika I. aus Pesterwitz vorbei. Am Sonntagnachmittag wurde ihre Nachfolgerin gekürt. Die neunjährige Ronja Kretzschmar aus Naunhof hat sich beim Casting gegen 48 Bewerberinnen durchgesetzt. „Ich danke meiner Familie, meinen Freunden und der Jury und bin gespannt, was jetzt auf mich zukommt“, sagte das Mädchen bei ihrer Antrittsrede. Die erste Amtshandlung: die Verleihung des Pfefferkuchen-Ordens an die Lieblingsmenschen, die von den Dresdnern gewählt wurden.Die erste Amtshandlung hat die Drittklässlerin hinter sich: Die Verleihung der Pfefferkuchen-Orden, die in diesem Jahr an die Lieblingsmenschen Oma und Opa gingen. Neben Pflichten wartet auf die Prinzessin eine süße Belohnung: 365 Pfefferkuchen hat sie gewonnen. Zudem gibt es einen Geldbetrag in der gleichen Höhe. (SZ)(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/nachfolgerin-fuer-franziska-i-gefunden-3551030.html