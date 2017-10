Nachfolger von Frank Richter startet

Inmitten von Protestwahl-Zeiten übernimmt Roland Löffler keine leichte Aufgabe. Er leitet ab sofort die Landeszentrale für politische Bildung. Am Montag hat der 46-Jährige seinen ersten Arbeitstag gehabt und die Nachfolge von Frank Richter übernommen, der bereits Versuche unternahm, zwischen verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Lagern zu vermitteln. In den nächsten Tagen wolle sich Löffler einarbeiten und die Mitarbeiter kennenlernen, heißt es aus der Landeszentrale an der Schützenhofstraße. Studiert hat der neue Leiter evangelische Theologie und Philosophie. Zunächst war er freiberuflicher Journalist und Mitarbeiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Zuletzt arbeitete er für die Stiftung „Westfalen-Initiative“ in Münster, die sich für mehr Eigeninitiative bei der Gestaltung Westfalens einsetzt.

Die Veränderungen der Wendezeit, Frustration über zerbrochene Lebensträume, westliche Dominanz, ambivalenter Stolz auf die eigene Heimat und Angst vor Überfremdung würden hier und heute in Sachsen eine erhebliche Rolle spielen und zu stillem und lauten Protest führen, der sich nicht mit leichter Hand wegwischen lasse, sagte Löffler vor zwei Wochen. (SZ/sr)

