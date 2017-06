Nachfolger gesucht Das freiwillige ökologische Jahr ist deutschlandweit beliebt. Am Senckenberg-Museum in Görlitz auch. Zumindest bisher.

Ruben Aster (l.) und Jonas Socke absolvieren ihr freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) am Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz. Hier beimpft Jonas gerade Petrischalen mit Bodentierkulturen. Das gehört zu seinen Aufgaben in der Bodenzoologie. © nikolaischmidt.de

Neulich hat Jonas Socke einen Fraßversuch bei Hornmilben ausgewertet. „Und dann durfte ich die Ergebnisse vor allen Professoren vorstellen“, berichtet der 19-Jährige: „Das fand ich extrem fantastisch.“ Auch sonst schwärmt er so von seiner Arbeit in der Bodenzoologie am Senckenberg Museum für Naturkunde, dass man ihm deutlich anmerkt, wie glücklich er damit ist. Er freut sich, dass er bei jedem Projekt gefragt wird, ob er mitmachen will. Dass ihm die erfahrenen Kollegen etwas zutrauen. Dass er vom ersten Tag an alle duzen durfte. Dass er gleich in vier der sieben verschiedenen Sektionen der Bodenzoologie tätig sein darf. Und, nicht zuletzt, „dass ich jeden Tag das Gefühl bekomme, gebraucht zu werden“.

Jonas macht seit September ein freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) am Museum. Direkt nach der Schule fing der Markersdorfer hier an, weil er nicht so richtig wusste, was er nach dem Abitur am Augustum-Annen-Gymnasium aus seinem Leben machen will. Ausbildung oder Studium, alles war offen. Karin Hohberg findet es gut, dass er sich für das FÖJ entschieden hat. Nicht nur, weil sie in der Bodenzoologie für die FÖJler zuständig ist, sondern vor allem, weil „junge Leute viel selbstständiger werden, wenn sie nach der Schule nicht gleich zum Studium gehen“. So ein Arbeitsjahr sei ganz wichtig für den Reifeprozess, findet die promovierte Biologin.

Allerdings hat sie ein Problem: Von den sechs FÖJ-Stellen, die Senckenberg zum 1. September zu besetzen hat, sind erst drei vergeben. „Wir haben nicht genug Bewerber, das lief in anderen Jahren besser“, sagt sie. Erklären kann sie sich das nicht. Auch Malte Hilker vom Förderverein Ökologische Freiwilligendienste kann das nicht. Der Verein ist der Dachverband aller FÖJ-Träger. „In Deutschland gibt es derzeit 2 768 FÖJ-Plätze“, sagt er. Für den im August/September beginnenden neuen Jahrgang liegen etwa 13000 Bewerbungen vor. Das sei eine seit Jahren relativ stabile Zahl, von Rückgang also keine Spur. Warum das in Görlitz anders ist, weiß er nicht. Doch er sagt: „Sachsen ist meist nicht so nachgefragt wie andere Bundesländer.“ Schleswig-Holstein sei beliebt, weil viele junge Leute ans Meer wollen, Berlin auch, weil es manche Bewerber in die Großstadt zieht.

Jonas und seinen Kollegen Ruben Aster hat beides nicht so sehr gereizt. „Ich habe mich bei mehreren Anbietern gemeldet“, sagt Ruben. Am Ende hat sich der 21-Jährige für Senckenberg entschieden, weil er in Görlitz lebt und so nach dem Abi am BSZ nicht umziehen musste. Hier ist er in der Malakologie gelandet, also bei den Schnecken: „Etwas anderes war nicht mehr frei, als ich mich beworben habe.“ Doch am Ende sei das gar nicht schlimm gewesen. Er konzentriert sich auf drei Hauptaufgaben, und die machen ihm alle Spaß: Er sammelt regelmäßig eine bestimmte Schädlingsart auf und schaut, wie oft diese sich im Laufe eines Jahres vermehrt, er untersucht, wie weit sich die Spanische Wegschnecke schon ausgebreitet hat und wie sehr sie die heimische Wegschnecke verdrängt und er versorgt Zuchttiere, untersucht und seziert diese. „Das FÖJ hat mir geholfen, den Kopf frei zu bekommen und nachzudenken, was ich will“, sagt Ruben. Jetzt bewirbt er sich für ein Lehramtsstudium in Biologie und Physik. Jonas hingegen will künftig Landschaftsarchitektur studieren.

Karin Hohberg findet es nicht schlimm, dass sich keiner der beiden für ein reines Biologie-Studium entschieden hat: „Der Weg nach dem Biologie-Studium ist kein einfacher“, weiß sie. Es gebe viel zu wenige Stellen. „Wir reden da auch niemandem rein“ , sagt sie. Aber die drei zum 1. September noch freien FÖJ-Stellen in den Abteilungen Säugetiere (Mammalogie), Bodenzoologie und Schnecken (Malakologie) würde sie trotzdem gern schnell besetzt haben. Bewerber müssen zwischen 16 bis 27 Jahre alt sein und ein grundlegendes Interesse an Natur und Umwelt mitbringen. Ein Abitur ist dagegen nicht zwingend nötig, eine „Eins“ in Biologie auch nicht.

Jonas indes ist von seiner Stelle dermaßen begeistert, dass er am liebsten noch ein zweites Jahr dranhängen würde. Das ist jedoch nicht möglich. „Aber wenn es irgendwie geht, will ich meinen Nachfolger im September noch einweisen“, sagt er.

Infos und Anmeldungsdaten gibt es im Internet unter www.senckenberg.de/gr/foej

zur Startseite