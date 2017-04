Nachfolger für Ortschronisten gesucht Seit über 60 Jahren widmet sich Kurt Woyack der Geschichte von Dohna. Sein Wissen will er nun weitergeben.

Kurt Woyack, Ortschronist aus Dohna, sucht einen Nachfolger. © Archivfoto/ Frank Baldauf,

Kurt Woyack wird im November 80 Jahre. Seit über 60 Jahren widmet er sich als Ortschronist der Dohnaer Geschichte. Im Mai 1990 wurde er offiziell als Chronist vom Stadtrat bestellt. In den vielen Jahren seiner ehrenamtlichen Tätigkeit hat er ein riesiges Archiv aufgebaut. „Nun ist es an der Zeit, mein Wissen und das Archiv einem interessierten Dohnaer Bürger zu übergeben“, sagt Woyack. Er sucht also jemanden mit Heimatliebe, „der das Leben in unserer geschichtsträchtigen Stadt fortschreibt“. Gern können Interessierte mit Zeit für und Freude an dem Geschehen in der Stadt bei ihm vorbeikommen, sich umschauen und informieren. Der Ortschronist wird vom Stadtrat bestätigt und erfasst das Zeitgeschehen für die Nachwelt. Woyack hat sich darüber hinaus immer auch mit der Erforschung und Aufarbeitung historischer Ereignisse befasst und darüber in unterhaltsamen Vorträgen berichtet. Gefragt sind nach wie vor seine Stadtrundgänge mit dem Besteigen des Turmes der Marienkirche. (SZ/sab)

Kontakt: Tel. 0172 7857262

