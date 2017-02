Nachfolger für Jonsdorfer Physiotherapie gefunden Stefanie Otto und Gregor Rothe haben die Praxis im Ärztehaus übernommen. Das freut vor allem die Einwohner.

Stefanie Otto und Gregor Rothe im Sportraum der Physiotherapiepraxis im Ärztehaus. Sie haben die Räume von ihrem Vorgänger Jürgen Noack übernommen. Für die neuen Besitzer ist das bereits die zweite Praxis. Sie betreiben seit acht Jahren bereits eine in Zittau. © Matthias Weber

Die Physiotherapie von Jürgen Noack im Jonsdorfer Ärztehaus ist seit Mitte Januar wieder geöffnet. Die neuen Besitzer Stefanie Otto und Gregor Rothe betreiben sie jetzt zusätzlich zu ihrer bereits bestehenden Praxis in Zittau.

Dass sie nun auch im Gebirge arbeiten, ist eher ein Zufall. Als Jonsdorfer kennt Gregor Rothe ihren Vorgänger Jürgen Noack privat. Im letzten Jahr sprachen sie über die Praxis. Der Besitzer suchte jemanden, der sie übernehmen würde. Daraufhin überlegten die beiden jungen Therapeuten, ob sie das selber tun könnten. Sie finden es wichtig, wenn auch die Leute auf dem Dorf kurze Wege für ihre Physiotherapieen haben. In Jonsdorf gebe es zudem viele ältere Menschen. Auch für diese etwas zu tun, liegt ihnen am Herzen.

Beinahe hätte es nicht geklappt, denn für eine weitere Praxis brauchten sie dringend einen neuen Mitarbeiter. Diese zu finden ist in der Region jedoch nicht ganz einfach. Doch der Zufall kam ihnen zu Hilfe. Zu der Zeit wurde in Zittau eine Physiotherapiepraxis geschlossen und sie konnten jemanden von dort übernehmen. Jetzt beschäftigen sie sieben Mitarbeiterinnen. Diese wechseln nicht zwischen den Standorten, im Gegensatz zu den beiden Inhabern. Da sie Geschäftspartner sind, wollen sie auch beide in den zwei Praxen präsent sein. Daher werden sie öfter zwischen den Arbeitsplätzen wechseln. Anderenfalls hätten sie die Geschäfte auch gleich getrennt aufmachen können, sagen sie. Das aber wollten sie nicht. Auch ihr Angebot wird bis auf eine Ausnahme in Zittau und Jonsdorf identisch sein. Die Bobath-Behandlungen für Kinder, die bei neurologischen Erkrankungen angewendet werden, gibt es nur in Zittau, . Sonst bieten sie auch in Jonsdorf das gesamte physiotherapeutische Spektrum inklusive Privatanwendungen wie klassische Massagen an. Zusätzlich kann man auf Rezept Behandlungen der funktionellen Osteopathie sowie Kiefergelenkbehandlungen bekommen. Daneben gibt es Kurse in Rückenschule, Wirbelsäulengymnastik und Nordic Walking.

Stefanie Otto und Gregor Rothe sind zudem ausgebildete Schmerztherapeuten und beherrschen Behandlungsstrategien, die extra auf Patienten mit chronischen Schmerzen zugeschnitten sind. Zusätzlich sind sie sektorale Heilpraktiker auf dem Gebiet der Physiotherapie. Eigentlich dürfen Physiotherapeuten Patienten nur behandeln, wenn diese ein Rezept vom Arzt mitbringen. Das sei aber bei Privatanwendungen wie einer Massage oft nicht der Fall. In diesen Fällen dürfen sie als sektorale Heilpraktiker selbst Diagnosen stellen. Das sei wichtig, um rechtlich abgesichert zu sein, so Gregor Rothe.

Die beiden haben zusammen in der PT-Schule an der Schillerstraße in Zittau gelernt und sind seit 2008 zugelassene Physiotherapeuten. Sie waren schon während der Ausbildung oft gemeinsam bei den vorgeschriebenen Praktika. Als die Ausbildung endete, wollten sie auch gemeinsam arbeiten. Zu der Zeit wurde die Praxis von Dr. Reichel in der Dornspachstraße geschlossen und die Räume wurden frei. Sie beschlossen, dort ihre gemeinsame Praxis zu eröffnen und sind seitdem dort zu finden.

Sie und ihr Team arbeiten ausschließlich nach Terminvergabe und haben daher keine festgelegten Öffnungszeiten. Zu den Kernarbeitszeiten seien die Praxen jedoch geöffnet und dann seien in aktuellen Fällen auch Sofortbehandlungen möglich. Bisher sei die Resonanz im Ort sehr gut, sagen die beiden. Besonders freue die Leute, dass die Praxis als eine von zwei Praxen im Ort erhalten geblieben ist. Auch wenn auf dem Hinweisschild an der Straße noch „Jürgen Noack“ steht, habe sich bereits herumgesprochen, dass jetzt jemand anderer die PT-Praxis im Ärztehaus übernommen hat.

Physiotherapiepraxis Otto & Rothe, Jonsdorf, An der Sternwarte 1, Telefon 035844 76327

