Nachbesserungen bei Plänen für den Bahnverkehr Der Verkehrsverbund will rasche Verbindungen zwischen den Städten. Zugleich sollen weniger Züge in Dörfern halten. Darüber wird jetzt neu verhandelt.

Symbolfoto: Trilex © SZ Thomas Eichler

Nach massiver Kritik an den Plänen für den Bahnverkehr in Ostsachsen kommt das Konzept jetzt noch einmal auf den Prüfstand. Der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) will ab Ende 2018 umfangreiche Änderungen an den Fahrplänen auf den Strecken nach Görlitz und Zittau vornehmen. Angedacht sind attraktivere und schnellere Verbindungen zwischen den Städten in der Oberlausitz und Dresden. In kleinen Orten entlang der Strecke befürchten Betroffene unterdessen, vom Zug abgekoppelt zu werden.

Der Zvon will unter anderem künftig zwischen Görlitz und Bischofswerda mehr Expresszüge rollen lassen. An den kleinen Stationen in Demnitz-Thumitz, Seitschen, Kubschütz, Pommritz und Breitendorf würden dann allerdings weniger Züge halten. Zugleich strebt der Zvon bessere Anschlusszeiten an den überregionalen Bahnverkehr in Dresden an. Doch auch das ruft Skepsis und Zweifel hervor. Betroffene Bahnreisende, Bürgermeister und Firmenchefs waren deshalb auf die Barrikaden gegangen – und verlangen Nachbesserungen.

„Es gab sehr viele Reaktionen von Städten, Gemeinden, Bürgermeistern und Unternehmen“, bestätigt Landrat Michael Harig (CDU), zugleich Vorsitzender des Verkehrsverbundes. Daraufhin habe es umfangreiche Besprechungen gegeben. „Wir werden den Entwurf noch einmal überarbeiten und im August und September noch einmal neu auslegen“, kündigt Michael Harig an. Die Betroffenen erhalten nun zunächst noch einmal die Möglichkeit, bei den Fachleuten vorzusprechen und ihre Bedenken ausführlich zu begründen.

Bei den angedachten schnelleren Verbindungen zwischen den Städten verweist der Zvon unter anderem auf aktuelle Fahrgastzahlen. Demnach steigen 90 Prozent der Fahrgäste an großen Halten in Bischofswerda, Bautzen, Löbau und Görlitz ein. Zudem hätten Erfahrungen gezeigt, dass schnellere Verbindungen mehr Fahrgäste auf die Schiene bringen. Genau das Gegenteil wird allerdings für die kleinen Gemeinden erwartet. Dort befürchten die Verantwortlichen an den kleinen Stationen eine Abnahme der Attraktivität. (SZ/sko)

zur Startseite