Nachbesserungen am Frosch Die Sanierung des Platzes am Frosch in Königstein zieht sich weiter. Diesmal ist ein Geländer schuld.

An dem Platz in Königstein muss noch nachgebessert werden. © SZ

Bei der Bauabnahme des sanierten Platz am Frosch am Fuße des Pfaffenbergs wurden einige Mängel festgestellt. Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) teilte in der letzten Stadtratssitzung mit, dass das Geländer an der Reinigungstreppe noch fehlt und das Geländer die falsche Farbe hat. Beides soll nun nachgebessert werden.

Außerdem fehle am Froschbrunnen ein sogenannter Druckminderer. Auch dieser wird noch eingebaut. Dann kann der Frosch wieder in gewohnter Weise Wasser spucken und dem Platz, dem er seinen Namen gibt, alle Ehre machen. Der Platz war nach Hochwasser 2013 stark sanierungsbedürftig. (SZ/kk)

