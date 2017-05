Nachbarschaftshilfe bei Sanierung des Spielhauses Eltern und Erzieherinnen bringen den Spielplatz der Kita in Ordnung. Das ist nicht der letzte Einsatz.

Thomas Frust (links), Sven Thalmann und Tobias Kühn reparieren den Dachstuhl eines Spielhauses. Eltern und Erzieher haben bei einem Arbeitseinsatz den Spielplatz der Kita „Kleine Weltentdecker“ in Ordnung gebracht. © André Braun

Gelernt ist eben gelernt. Das dachte sich Gemeinderat und Vater Sven Thalmann, als er den kaputten Dachstuhl am Spielhäuschen entdeckte. Eigentlich sollte es beim Arbeitseinsatz der Eltern und Erzieher nur gestrichen werden. „Doch so hatte es keinen Sinn“, sagte Thalmann. Er griff zum Telefon und fragte bei Gemeinderat und Zimmermann Thomas Frust an, ob er spontan Hilfe leisten kann. Da Frust gleich in der Nachbarschaft wohnt, war das kein Problem. Und so wurde der Dachstuhl des Spielhauses fachgerecht in Ordnung gebracht und das Holz geschliffen. In den nächsten Tagen wollen Mütter das Haus mit der Farbe anstreichen, die Sven Thalmann zur Verfügung gestellt hat.

Der Vorgarten der Kita „Kleine Weltentdecker“ sollte schöner werden. Deshalb rief Mutter Nicole Schmidt zum Arbeitseinsatz auf, der große Resonanz fand. Eltern und Erzieher beteiligten sich daran. „Wir wissen, dass die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde jetzt mit der Rasenmad beschäftigt sind. Sie schaffen es einfach nicht, den Vorgarten zu gestalten. Nun haben sie eine Baustelle weniger“, so Sven Thalmann. Und die Eltern hatten mit dem Garten- und Landschaftsgestalter Axel Böhle einen Experten an ihrer Seite, als es ums Pflanzen ging. Die Erde und den Rindenmulch steuerte die Baufirma Kühn bei, ein Baum kam von der Baumschule Streubel, Grassamen und die Pflanzen hatten die Eltern mitgebracht. „Ohne die Sponsoren wäre vieles nicht möglich gewesen“, so Nicole Schmidt. Und es soll weitergehen. Die RHG spendierte elf Vogelhäuser, die die Kinder noch gestalten wollen und es ist eine Überraschung für den Kindertag geplant.

„Es ist schon allerhand beim Arbeitseinsatz geworden. Doch wegen des Regens mussten wir dann unser Werkzeug einpacken“, so Thalmann. Auch wenn er aufgrund seiner Selbstständigkeit wenig Zeit habe, so sei es wichtig gewesen, dabei zu sein – für die Kinder. Auch die Gemeinde habe ihren Beitrag zur Verschönerung geleistet. Der Sand im Sandkasten wurde ausgetauscht. „Es wird sicher nicht der letzte Einsatz gewesen sein“, so Nicole Schmidt.

