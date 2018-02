Nachbars Küche als Kulturgut Anruf bei Katja Krüger-Stolp, die am Freitag in die Zittauer Schkola Ergodia zum Kochkurs für tschechische Spezialitäten einlädt.

Katja Krüger-Stolp © privat

Hallo Frau Krüger-Stolp, wie passt das zusammen: tschechische Küche und Ihre Schule für Gesundheitsberufe?

Einer der Gesundheitsfachberufe, die wir ausbilden, ist der des Diätassistenten. Es ist ein Medizinalberuf, der vor allem im ernährungstherapeutischen Bereich in Rehakliniken, Krankenhäusern und Schwerpunktpraxen gebraucht wird. Aber wir sind natürlich auch in der Gesundheitsvorsorge und -erziehung tätig. Dabei wollen wir nicht nur die Theorie vermitteln, sondern ganz praktische Angebote machen, um eine Esskultur zu fördern, die Gemeinschaft und Kommunikation wieder in den Vordergrund rückt und küchenpraktische Fähigkeiten in unseren Alltag zurückholt.

Also keine Diät auf Tschechisch?

Nein, unsere Kochkurse rücken die Freude am Selberkochen und die Wiederentdeckung saisonaler und regionaler Produkte in den Fokus. Und Regionalität heißt für uns im Dreiländereck natürlich immer auch: die Küche und Kultur unserer Nachbarn zu würdigen.

Bei 25 Euro pro Person könnte man schon gut essen gehen, am besten über die Grenze?

Ein Kochkurs ist eben nicht einfach nur essen gehen und sich etwas servieren lassen. Hier lernt man immer wieder etwas dazu, auch ich als Kursleiterin, obwohl ich seit zwölf Jahren hier selbst Diätassistenten ausbilde! Gemeinschaft und Spaß lassen für ein paar Stunden den Alltag in den Hintergrund treten. Und alle wissen genau, was in ihren Speisen steckt, denn wir haben jede Ausgangszutat selbst in der Hand.

Warum sollte jeder Lausitzer tschechische Küche einmal aktiv erleben?

Weil unsere kulturellen Überschneidungen im Dreiländereck schon seit Jahrhunderten existieren, die Küche unserer Nachbarn also auch ein Teil unserer Kultur ist – und wir sollten sie daher kennen und nicht verlieren.

Gespräch: Andreas Herrmann

