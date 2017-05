Nachbarn sorgen für Überraschung Erika und Roland Schreiber begehen ihre Diamanthochzeit. Mit nur einer Feier wird das nicht abgehen.

Erika und Roland Schreiber feiern am Donnerstag ihre Diamanthochzeit. Die Nachbarn haben schon mal die Wohnungstür geschmückt. © Dietmar Thomas

Der Anlass ist nicht zu verheimlichen. Die Wohnungstür der Schreibers ist mit einer rot-weißen Girlande geschmückt, an der kleine Schilder mit der „60“ befestigt sind. Erika und Roland Schreiber feiern am Donnerstag Diamanthochzeit, sie sind also 60 Jahre verheiratet. „Als mein Mann die Zeitung aus dem Briefkasten geholt hat, war noch nichts. Als er vom Brötchen holen kam, war unsere Tür geschmückt“, sagt Erika Schreiber. Das Jubelpaar vermutet, dass die Nachbarn die Girlande angebracht haben.

Auf die Frage, wie man es 60 Jahre miteinander aushält, antwortet Erika Schreiber: „Man muss auch mal einen Pflock zurückstecken. Und bei uns sind es sicher die gemeinsamen Interessen.“ Sowohl Erika als auch Roland Schreiber sind in der Alters- und Ehrenabteilung der Leisniger Feuerwehr sowie in der Leisniger Stiefelwacht aktiv. Bei den Leisniger Festen wie Burg- und Altstadtfest oder Weihnachtsmarkt sind sie immer noch bei den Aktivitäten der Stiefelwacht dabei. „Nicht mehr so lange wie früher, aber ganz wollen wir nicht davon lassen“, sind sie sich einig.

Ansonsten genießen die Eheleute ihr Rentnerdasein. Bis zu ihrem Garten sind es nur fünf Minuten, zudem reisen sie gern. Erst vor einer Woche sind sie von einer Kurreise aus Tschechien zurückgekommen. Jetzt freuen sich die beiden darauf, dass Familie, Freunde und Kameraden vorbeischauen. „Mit nur einer Feier wird das nicht abgehen“, weiß Erika Schreiber.

