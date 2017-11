Nachbarn besuchen Wacker 100 Nünchritzer folgten der Einladung ins Chemiewerk. Dabei durften sie eine der riesigen Freianlagen bestaunen – bekamen aber auch einen Tadel.

Nachbarn nutzen die Chance, einen Einblick zu bekommen. © Lutz Weidler

Die Besichtigungstour im Bus war für viele Besucher der Höhepunkt des Abends. Der eigentliche Grund dafür, dass wieder rund 100 Anwohner zum Nachbarschaftstag der Wacker Chemie AG gekommen sind, ist aber das ungebrochen große Interesse an der Entwicklung des Industrie-Riesen. Um Fragen zu beantworten, hat sich am Donnerstagabend erneut die gesamte Chefetage Zeit genommen. „Das Geschäft ist sehr gut gelaufen in diesem Jahr“, erklärte Werkleiter Gerd Kunkel. Die weltweite Nachfrage nach Silikonen, Polymeren und Polysilizium sei aktuell groß. Viele Anlagen in Nünchritz würden bereits an der Kapazitätsgrenze laufen, in mehreren Bereichen liefen deshalb Erweiterungsprojekte.

Allerdings hat es auch kleinere Schadensereignisse gegeben, so Sicherheitschef Jörg Lindemann. Kleine Leckagen konnten aber schnell erkannt und beseitigt werden. Trotzdem halte man aus Übungszwecken an den jährlichen Großübungen mit Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz fest. „Da standen viele Leute am Zaun. Das darf im Ernstfall natürlich nicht passieren“, sagt Lindemann. Trotz Sirene, Sprachdurchsage und Verkehrszeichen haben sich auch viele nicht an die Sperrung der S 88 gehalten. „Meine Bitte: Halten Sie sich an die Sprachdurchsage“, so der Sicherheitschef.

