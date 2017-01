Nachbarin vereitelt Einbruch In der Nacht zu Sonntag rückten Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen zum Tatort aus. Die Hinweisgeberin verschanzte sich in ihrer Wohnung.

Zwei unbekannte Täter haben versucht, in der Nacht zu Sonntag in eine Arztpraxis auf der Gröditzer Hauptstraße einzubrechen. In das Mehrfamilienhaus waren die Einbrecher über das Oberlicht der Haustür gelangt, das sie zuvor eingeschlagen hatten. Nach Polizeiangaben klebte Blut an den Glassplittern. „Weiter als in den Flur kamen die Täter nicht. Offenbar wurden sie durch die Hinweisgeberin gestört“, erklärt ein Polizeisprecher. Gegen ein Uhr erreichten drei Polizeiwagen den Tatort. Gerufen hatte sie eine Nachbarin. „Da die Dame weder auf Klopfen noch auf Klingeln reagierte, wurden Feuerwehr und Rettungswagen verständigt. Es gab Grund zur Annahme, dass ihr etwas zugestoßen ist“, so der Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte sollten die Tür öffnen. Dies war jedoch gar nicht nötig. Bevor die Gröditzer Feuerwehr ankam, öffnete die Frau selbst ihre Tür.

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 4 weiter Zusammenstoß mit Gegenverkehr Meißen. Ein 81-Jähriger wollte mit einem Opel von der Altstadtbrücke in Richtung Bahnhofstraße fahren, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenspur kam und einen Skoda streifte. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt rund 5.000 Euro. Die zum Ort gerufenen Polizisten stellten fest, dass der Senior die Scheiben seines Wagens nicht ausreichend vom Eis befreit hatte und dies die Sicht behinderte. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Batterie aus Lkw gestohlen Coswig. Unbekannte bauten in der Nacht zum Sonntag an einer Sattelzugmaschine zwei Batterien aus und stahlen anschließend die beiden Teile im Wert von über 1.000 Euro. Sachschaden am Lkw entstand offensichtlich nicht. Nun sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen am Lkw bemerkt haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Meißen oder bei der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 zu melden. Handy gestohlen. Meißen. Unbekannte verschafften sich am Sonntag gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung an der Böttgerstraße und stahlen aus den Räumen ein Handy im Wert von rund 200 Euro. Auto entwendet. Großenhain. In der Nacht zum Montag entwendeten Unbekannte von der Dr.-Schweitzer-Straße in Großenhain einen schwarzen VW Tiguan. Der Wert des fünf Jahre alten Wagens ist unbekannt.

zur Startseite