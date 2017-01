Nachbarin vereitelt Einbruch In der Nacht zu Sonntag rückten Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen zum Tatort aus. Die Hinweisgeberin verschanzte sich in ihrer Wohnung.

Zwei unbekannte Täter haben versucht, in der Nacht zu Sonntag in eine Arztpraxis auf der Gröditzer Hauptstraße einzubrechen. In das Mehrfamilienhaus waren die Einbrecher über das Oberlicht der Haustür gelangt, das sie zuvor eingeschlagen hatten. Nach Polizeiangaben klebte Blut an den Glassplittern. „Weiter als in den Flur kamen die Täter nicht. Offenbar wurden sie durch die Hinweisgeberin gestört“, erklärt ein Polizeisprecher. Gegen ein Uhr erreichten drei Polizeiwagen den Tatort. Gerufen hatte sie eine Nachbarin. „Da die Dame weder auf Klopfen noch auf Klingeln reagierte, wurden Feuerwehr und Rettungswagen verständigt. Es gab Grund zur Annahme, dass ihr etwas zugestoßen ist“, so der Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte sollten die Tür öffnen. Dies war jedoch gar nicht nötig. Bevor die Gröditzer Feuerwehr ankam, öffnete die Frau selbst ihre Tür.

