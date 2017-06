Nachbarin soll Licht ins Dunkel bringen Ein 45-jähriger Mann aus Döbeln steht wegen Diebstahls vor Gericht. Die Tat leugnet er. Das Verfahren wird fortgesetzt.

In der Mittagszeit des 11. Dezember 2015 soll ein 45-jähriger Döbelner vom Hinterhof Oberwerder 3 in Döbeln ein Mountainbike gestohlen haben. Das Rad war mit einem Seilschloss gesichert. Der mutmaßliche Dieb wollte es behalten. Doch am 31. Dezember 2015 gab er das Rad einem Bekannten. Jetzt stand der 45-Jährige vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurde ihm Diebstahl.

Zur Tat befragt, behauptet der Angeklagte, dass er das Fahrrad vom Sperrmüll geholt habe. Es soll in der Uferstraße in Döbeln zusammen mit zwei weiteren Rädern gestanden haben. „Es war ein Zettel dran“, sagt er. „Die Fahrräder sahen alle wie neu aus. Es hat mir leidgetan, sie wegzuwerfen.“ Zwei Räder will er für sich geholt haben. „Von dem Dritten habe ich nur ein paar Teile abgeschraubt, die ich brauchen konnte“, sagt er. Den Zettel, auf dem gestanden haben soll, dass die Räder mitgenommen werden können, will er weggeworfen haben. Das Fahrrad, ein weißes Damenrad, stellte er in seinen Keller. Weil ein Bekannter ein Rad haben wollte, gab ihm der Beschuldigte das Mountainbike für Bier und eine Flasche Schnaps. Ihm erklärte er auf Nachfrage, dass er das Rad nicht gestohlen habe, sondern dass es vom Sperrmüll sei. Doch dem Bekannten kam es seltsam vor, dass ein fast nagelneues Fahrrad auf dem Sperrmüll landet. Er rief bei der Polizei an und fragte, ob es als gestohlen gemeldet sei. Das war es tatsächlich.

Der Eigentümer des Rades sagt als Zeuge in der Verhandlung, dass er es auf dem Hinterhof Oberwerder vorm Haus abgestellt und mit einem Seilschloss gesichert habe. „Als ich eine halbe Stunde später wieder runter kam, war es weg“, sagt er. „Ich meldete den Diebstahl der Polizei und gab auch die Rahmennummer an.“ Ein weiterer Zeuge, der mit dem Angeklagten das gestohlene Mountainbike von der Uferstraße geholt haben will, entlastet den Angeklagten. „Ich nahm das Rad von der Uferstraße mit. Es stand dann im Keller.“ Dass der Beschuldigte vorher schon das andere Rad vom Sperrmüll geholt hat, hat er dem Zeugen nicht gesagt. Um zu beweisen, dass er das Fahrrad tatsächlich aus der Uferstraße mitgenommen hat, nennt der Angeklagte den Namen einer Nachbarin. Die wohnt in der Uferstraße und soll zur Tatzeit mit ihrem Hund an den Rädern vorbeigekommen sein. Das Verfahren wird im Juli fortgesetzt. Dann wird die Nachbarin befragt.

