Nachbar verhindert Metalldiebstahl

Frontscheinwerfer aus Skoda ausgebaut

Döbeln. Der Besitzer eines Skoda Octavia stellte am Dienstagmorgen seinen Pkw auf dem Parkplatz vor dem Marktkauf in Döbeln ab. Als er gegen Abend am selben Tag wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er, dass die Scheinwerfer am Pkw fehlten. Beschädigungen beim Ausbauen dieser konnte der Besitzer nicht feststellen. Der Stehlschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.